"A szívünk összetört" – újszülött babáját gyászolja a híres énekes

Szívszaggató gyászon megy keresztül a countryénekes Drake White és felesége, Alex, miután elveszítették 29 hetes kisbabájukat.
Az énekes vasárnap osztotta meg a hírt, miszerint kislányuk, Della Elizabeth White, csupán néhány perccel a születése után hunyt el. Della 29 hetesen jött világra - írja a People.
Instagram bejegyzésében az énekes így szólt rajongóihoz:
Augusztus 31-én, vasárnap, drága kislányunk, Della Elizabeth White békésen elment, hogy Jézussal legyen. Végtelenül hálásak vagyunk azokért a szent pillanatokért, amelyeket Isten adott nekünk vele. Az Úr különösen közel volt hozzánk ebben a nehéz időszakban. Ő tartott meg és adott erőt, hogy végigmenjünk ezen az úton. A szívünk összetört, és a lelkünk kimerült, de tudjuk, hogy túl fogunk jutni ezen az időszakon azzal az erővel, békével és örömmel, amit csak Mennyei Atyánk tud adni. Legyen Della Jézus karjaiban, amíg egy nap újra találkozunk vele.
