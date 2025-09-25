Gólyahír: megszületett Rihanna kislánya, így néz ki a cuki baba

Csodálatos hírt osztott meg a közösségi oldalán a kilencszeres Grammy-díjas díva, Rihanna, ugyanis kiderült, hogy még szeptember 13-án megszületett harmadik gyermeke, egy kislány, aki a Rocki Irish Mayers nevet kapta.

Rihanna / Fotó: NurPhoto via AFP

Rihanna és a szerelme, A$AP Rocky eddig két kisfiút (akiknek a neve RZA és Riot) neveltek együtt, de most egy kislánnyal gazdagodott a családjuk, és minden bizonnyal nagyon boldogok. Úgy tűnik, hogy igazán harmonikus a kapcsolatuk, hiszen 2019 óta vannak együtt és 2022-ben született meg az első gyermekük. Rengetegen gratuláltak nekik most is az Instagramon, csak úgy özönlöttek a jókívánságok.

Rihanna még májusban a MET Gala eseményen tudatta a világgal, hogy harmadik gyermekét várja kedvesétől – itt lehet megtekinteni a cuki fotót az énekesnő kislányáról: