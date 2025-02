Kínos: Drew Barrymore és pasija nyilvánosan könnyítettek magukon

Drew Barrymore és Luke Wilson felfedte régóta őrzött titkát. Egy Beck koncerten történt incidens, ami azóta is kísérti őket. Biztonsági őrök vették őrizetbe őket a koncert előtt, mert Drew nyilvánosan könnyített magán a bokorban. Ezért a húzásért pedig még egy motozáson is át kellett esniük. Most már könnyedén beszélni tudtak a kínos esetről, de volt idő, amikor nagyon nem tartották viccesnek a dolgot.

Drew Barrymore és Luke Wilson (Fotó: ZUMA Press / Northfoto)

Drew Barrymore kénytelen volt a bokorba pisilni

A Drew Barrymore Show mindig tartogat valami izgalmasat a nézői számára. Nemrégiben Drew Barrymore sztárvendége az 53 éves színész, Luke Wilson volt. Luke a Hullik a vakolat című új Netflix sorozatát szerette volna népszerűsíteni. Drew azonban úgy érezte, más vizekre tereli a témát. Nem titok, hogy a két színész hosszú ideje jó barátságban van és az is köztudott, hogy régebben egy párt alkottak. A kettejük közötti szoros kapcsolatnak köszönhetően nagyon nyíltan tudtak beszélgetni a múltbéli kalandjaikról. A legérdekesebb pedig egy Beck koncerten történt incidensük volt. Amikor az 50 első randi című film sztárja elindította a témát, Wilson már a mondat felénél tudta, mire gondol színésztársa. A buliban Drew Barrymore nem bírta kivárni, hogy sorra kerüljön és úgy döntött, egy bokorban könnyít magán. Pechére a biztonsági őrök éppen arra jártak és kénytelenek voltak őrizetbe venni őket. Sőt ahhoz, hogy biztosak legyenek a dolgukban, még meg is motozták őket. Szerencsére megúszták egy figyelmeztetéssel és a koncertről sem maradtak le, mert sikerült időben rendezniük a nézeteltérést.

Drew Barrymore és Luke Wilson ezeréves barátsága

A két színész fiatalkoruk óta ismerik egymást, nagyon jó barátságot ápoltak mindig is. Sőt volt idő, hogy egy párt alkottak. 1996-1998 között tartott köztük a románc, de visszatekintve úgy gondolják, ez sosem volt egy komoly kapcsolat. Mindig is inkább a barátságuk volt előtérben. Drew Barrymore szerint a Doktor Szöszi sztárja közben másokkal is randizott. Egy 2022-es Drew Barrymore Show-ban így jellemezte a románcukat:

Amikor megismerkedtünk, mi fiatalok és vadak voltunk. Én randiztam vele, de szerintem ő másokkal is randizott.

Más irányba vitte őket az élet

A szakításuk után Barrymore-nak voltak próbálkozásai a örök szerelem megtalálásában. Olyan színészekkel volt együtt, mint Justin Long, vagy Zach Braff. De mindenkivel zátonyra futott a kapcsolata. 2012-ben még a házassággal is megpróbálkozott. Szült két gyermeket. De négy év után férjétől is elvált. Luke Wilson ezzel ellentétben sosem kötötte össze az életét senkivel. Mindig csak megmaradt a randizgatásnál. Jelenleg Kendall Yates modellel van együtt.