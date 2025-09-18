Átlátszó top és szexi pózok: Demi Lovato melltartó nélkül pózol

Demi Lovato merész öltözése elképesztően hatott a fotózáson. A gyönyörű énekesnő a Paper magazin címlapján szerepel, a magazinban látható fotókon teljesen átlátszó felsőt visel.

Demi Lovato merész fotósorozata mindenkit levesz a lábáról Fotó: Fotó: YouTube

Teljesen átlátszó topban látható Demi Lovato a legújabb fotózáson

A 33 éves híres énekesnő a fotózáson különféle minimalista ruhákat viselt. Ezek között szerepelt egy fekete, mélyen dekoltált hosszúujjú, egy fehér, fűzőstílusú top, valamint egy teljesen átlátszó, fekete pöttyös darab is.

Demi melltartó nélkül választotta az átlátszó topot, amelyen a fekete pöttyök szabálytalan mintázatban helyezkedtek el testén. A ruhát egy egyszerű, fekete midi szoknyával párosították, V-alakú derékvonallal, és az énekesnő ebben a szexi összeállításban pózolt a kamerának, minden egyes képen magabiztosság sugárzik belőle.

Az egyik fotón Demi a padlón fekszik, becsukott szemmel, miközben az átlátszó topot viseli. Haja álomszerűen omlik szét laza, barna hullámokban körülötte. Az egyik keze a haján pihen, a másik pedig csípőjénél lóg - írja a The Sun.

Demi ezeket a képeket az Instagramra is feltöltötte, ahol 153 millió követője alig győzte dicsérni megjelenését.



Egészségtelenül odavagyok Demiért

- írt az egyik rajongó.

Az énekesnő mostanában nagyon aktív a közösségi médiában, eseményekről és közelgő zenés videóiról is posztol.

A színésznőből popdívává vált Demi Lovato májusban ment férjhez Juteshez, aki művész és dalszerző, és úgy tűnik, a pár boldogan tekint a jövő felé.