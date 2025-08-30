Az elvonó után újra visszaesett Justin Bieber?

Justin Bieber a rapper, Gunna lemezbemutató partiján vett részt és nem igazán tudta hol a határ már, ami a viselkedését illeti. A 31 éves énekes szerda este a hollywoodi Zouk éjszakai klubban partizott a Gunna hatodik stúdióalbuma a The Last Wunna bemutatóján. Justin nem tűnt túl összeszedettnek, egyenesen kábult volt, egy üveg tequilát szorongatott a tánctéren, miközben a nők próbáltak flörtölni vele. Ennek ellenére úgy tűnt csak a barátaira koncentrál.

Justin Bieber már megint kezd lefele menni a lejtőn Fotó: TheImageDirect.com

Justin Bieber megint szétcsúszott

A Daily Mail közölt fotókat a bulizó énekesről, de maga Justin is posztolt egyet-kettőt Instagram oldalán. Annak ellenére, hogy nemrégiben bevallotta, hogy bajban van és elvonóra megy, a partin láthatóan tudatmódosító-szer hatása alatt állt. Hírforrások szerint, mikor Justin egy spanyol városból tett ki képet és odaírta alá, hogy ,,detoxxxx", azzal jelezte, hogy a gyógyulás útjára lépett.

Menedzsere korábban nagyban tagadta, hogy bármi baja lenne az énekesnek, de Bieber később bevallotta, hogy összeroppant a hatalmas hírnév és a magas elvárások súlya alatt, így rendkívül rosszul kezelte ezt a helyzetet, teljesen magába fordult és mindenki segítségét elutasította.

A 32 éves korábban kábítószer-terjesztéssel vádolt Gunna közreműködik Bieber új dalában, a Way It Isben, amely a hetedik stúdióalbumán, a Swagen szerepel - számol be róla a Life.hu.

Justin Bieber növekedni szeretne és nemrégiben ezt tette közzé: Istentudatában, önzetlenségében, szenvedélyében, hitében, csodálatában és szeretetében”. „Hálás vagyok egy új napért. Hálás vagyok Jézusért. Minden reggel megbocsátással és szeretettel fogad, amit igazán nem érdemlek meg. Annyira hálás vagyok, hogy ilyen szabadon és nagylelkűen adja ezt a szeretetet. Nem bírnám ki a napot a szeretete nélkül. A mélypontomon találkozom vele.

Az énekes felesége Hailey Bieber, férje bulizásának közepette egy olasz Alba étteremben vacsorázott barátnőivel, Kendall és Kylie Jennerrel, Bella Hadiddal és Alex Consanival.

A házaspárnak van egy közös gyermeke Jack Blues Bieber, akinek augusztus 22-én lesz az első szülinapja.