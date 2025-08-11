AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Óriási a balhé! Will Smith úgy összugrott a Bad Boys rendezőjével, hogy a direktor otthagyta a közös filmjüket

Michael Bay
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 17:25
Bad BoysWill Smith
A régi barátok újfent nem tudták összeegyeztetni az elképzeléseiket és külön utakon mennek tovább. Will Smith októberben forgó filmjében Michael Bay már nem vesz részt.

Michael Bay és Will Smith szakmai kapcsolata nagyon régre nyúlik vissza. A Bad Boys mindkettőjük számára mérföldkőnek számított, máig egy ikonikus és sokszor idézett akcióvígjáték és ez tette fel mindkettőjüket a mozis térképre. A legújabb közös projektjük egy Netflix égisze alatt kezelt film lett volna, azonban a megvalósítást egyelőre több tényező is megnehezíti.

Michael Bay
A Will Smith Michael Bay páros februárban még együtt pajtiztak (Fotó: Niko Williams / SWNS)

Michael Bay egyszerűen máshogy képzelte el a dolgot

A Fast and Loose egyelőre a produkció előtti fázisban van, de az alapok ismeretesek. Smith karaktere emlékezetei híján ébred a mexikói Tijuanában, ahol időközben kiderül, hogy kettős életet élt: egyszerre egy bűnszervezet feje és a CIA beépített ügynöke. A forgatókönyvön is nagy nevek dolgoznak: Jon és Erich Hoeber (Csatahajó, Meg 1-2), Chris Bremner (Bad Boys: Mindörökké rosszfiúk) és Eric Pearson (Thor: Ragnarök, Fekete Özvegy, Mennydörgők*, Fantasztikus Négyes: Az első lépések).

Az ötlet ígéretesnek bizonyult, hiszen a párosnak ez nem az első közös projektje, de a Deadline szerint ennél az akcióvígjátéknál a munka mégse volt zökkenőmentes. A rendező és a színész főképp kreatív kérdésekben nem jutottak dűlőre: Bay az akcióra helyezte volna a hangsúlyt, Smith pedig a humorra. Olyannyira nem sikerült közös nevezőt találni, hogy Michael Bay végül teljesen kilépett a projektből.

'Bad Boys 2' Movie Stills
Will Smith pofonos, Oscar-díjas balhéja után hamarosan akcióhősként tér vissza (Fotó: Zuma / Northfoto)

Egyébként nem ez volt az egyetlen fennakadás a film körül. A Netflix már évek óta meg akarja valósítani a filmet, de a notórius 2022-es pofozkodós Oscar-gála erre is kihatással volt. Mindenesetre a lendület nem állt meg, a Netflix októberre tervezi a forgatás megkezdését, bízva abban hogy addig találnak valakit Michael Bay helyére.

A kilépett rendező sem marad munka nélkül: új Transformers filmet készíthet, filmre vinné az OutRun című retró videójátékot és valami oknál fogva megvalósítaná a Skibidi Toilet nevezetű alfa generációs borzalom mozis változatát.

 

