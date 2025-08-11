Óriási a balhé! Will Smith úgy összugrott a Bad Boys rendezőjével, hogy a direktor otthagyta a közös filmjüket

Michael Bay és Will Smith szakmai kapcsolata nagyon régre nyúlik vissza. A Bad Boys mindkettőjük számára mérföldkőnek számított, máig egy ikonikus és sokszor idézett akcióvígjáték és ez tette fel mindkettőjüket a mozis térképre. A legújabb közös projektjük egy Netflix égisze alatt kezelt film lett volna, azonban a megvalósítást egyelőre több tényező is megnehezíti.

A Will Smith Michael Bay páros februárban még együtt pajtiztak (Fotó: Niko Williams / SWNS)

Michael Bay egyszerűen máshogy képzelte el a dolgot

A Fast and Loose egyelőre a produkció előtti fázisban van, de az alapok ismeretesek. Smith karaktere emlékezetei híján ébred a mexikói Tijuanában, ahol időközben kiderül, hogy kettős életet élt: egyszerre egy bűnszervezet feje és a CIA beépített ügynöke. A forgatókönyvön is nagy nevek dolgoznak: Jon és Erich Hoeber (Csatahajó, Meg 1-2), Chris Bremner (Bad Boys: Mindörökké rosszfiúk) és Eric Pearson (Thor: Ragnarök, Fekete Özvegy, Mennydörgők*, Fantasztikus Négyes: Az első lépések).

Az ötlet ígéretesnek bizonyult, hiszen a párosnak ez nem az első közös projektje, de a Deadline szerint ennél az akcióvígjátéknál a munka mégse volt zökkenőmentes. A rendező és a színész főképp kreatív kérdésekben nem jutottak dűlőre: Bay az akcióra helyezte volna a hangsúlyt, Smith pedig a humorra. Olyannyira nem sikerült közös nevezőt találni, hogy Michael Bay végül teljesen kilépett a projektből.

Will Smith pofonos, Oscar-díjas balhéja után hamarosan akcióhősként tér vissza (Fotó: Zuma / Northfoto)

Egyébként nem ez volt az egyetlen fennakadás a film körül. A Netflix már évek óta meg akarja valósítani a filmet, de a notórius 2022-es pofozkodós Oscar-gála erre is kihatással volt. Mindenesetre a lendület nem állt meg, a Netflix októberre tervezi a forgatás megkezdését, bízva abban hogy addig találnak valakit Michael Bay helyére.

A kilépett rendező sem marad munka nélkül: új Transformers filmet készíthet, filmre vinné az OutRun című retró videójátékot és valami oknál fogva megvalósítaná a Skibidi Toilet nevezetű alfa generációs borzalom mozis változatát.