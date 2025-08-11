Óriási a balhé! Will Smith úgy összugrott a Bad Boys rendezőjével, hogy a direktor otthagyta a közös filmjüket

Michael Bay és Will Smith szakmai kapcsolata nagyon régre nyúlik vissza. A Bad Boys mindkettőjük számára mérföldkőnek számított, máig egy ikonikus és sokszor idézett akcióvígjáték és ez tette fel mindkettőjüket a mozis térképre. A legújabb közös projektjük egy Netflix égisze alatt kezelt film lett volna, azonban a megvalósítást egyelőre több tényező is megnehezíti.
A Fast and Loose egyelőre a produkció előtti fázisban van, de az alapok ismeretesek. Smith karaktere emlékezetei híján ébred a mexikói Tijuanában, ahol időközben kiderül, hogy kettős életet élt: egyszerre egy bűnszervezet feje és a CIA beépített ügynöke. A forgatókönyvön is nagy nevek dolgoznak: Jon és Erich Hoeber (Csatahajó, Meg 1-2), Chris Bremner (Bad Boys: Mindörökké rosszfiúk) és Eric Pearson (Thor: Ragnarök, Fekete Özvegy, Mennydörgők*, Fantasztikus Négyes: Az első lépések).
Az ötlet ígéretesnek bizonyult, hiszen a párosnak ez nem az első közös projektje, de a Deadline szerint ennél az akcióvígjátéknál a munka mégse volt zökkenőmentes. A rendező és a színész főképp kreatív kérdésekben nem jutottak dűlőre: Bay az akcióra helyezte volna a hangsúlyt, Smith pedig a humorra. Olyannyira nem sikerült közös nevezőt találni, hogy Michael Bay végül teljesen kilépett a projektből.
Egyébként nem ez volt az egyetlen fennakadás a film körül. A Netflix már évek óta meg akarja valósítani a filmet, de a notórius 2022-es pofozkodós Oscar-gála erre is kihatással volt. Mindenesetre a lendület nem állt meg, a Netflix októberre tervezi a forgatás megkezdését, bízva abban hogy addig találnak valakit Michael Bay helyére.
A kilépett rendező sem marad munka nélkül: új Transformers filmet készíthet, filmre vinné az OutRun című retró videójátékot és valami oknál fogva megvalósítaná a Skibidi Toilet nevezetű alfa generációs borzalom mozis változatát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.