Feladta a szervezete a harcot: elhunyt a népszerű színésznő

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 10:20
Túl fiatalon távozott közülünk.

Verónica Echegui spanyol színésznő 42 éves korában, a rákkal vívott küzdelmet követően hunyt el. A sztárt Madridban szállították kórházba, és vasárnap halt meg.

Egy ország szíve tört össze: elhunyt a híres színésznő
Elhunyt a híres spanyol színésznő Fotó: Pexels

Az El País helyi újság arról számolt be, hogy a spanyol filmművészetben csak kevesen tudtak a betegségéről. Miután halálhíre nyilvánosságra került, Antonio Banderas és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök is tiszteletüket fejezték ki a népszerű színésznő előtt.

A spanyol filmművészet ma gyászol Verónica Echegui halála miatt. Részvétem a családjának és barátainak

- írta Antonio Banderas.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök ezt írta:

Mélységesen megrázott Verónica Echegui halálhíre. Egy hatalmas tehetséggel és alázattal rendelkező színésznőé, aki túl fiatalon hagyott itt minket. Őszinte részvétem ezekben a nehéz pillanatokban az egész családnak és a barátjainak.

A helyi hírek Verónicát az elmúlt két évtized spanyol mozijának alapvető tehetségeként emlegették, míg a rajongók legendának nevezték, akit túl korán veszítettünk el.

Verónica 1983-ban született, és televíziós pályafutását kisebb szerepekkel kezdte A Szerelem Könyve és a Csókok és Gólok című sorozatokban. 2006-ban vált híressé a Nevem: Juani című film főszerepével, amelyért Goya-díjra jelölték, a legjobb új színésznő kategóriában.

Utolsó tévészerepét a Love You to Death című Apple TV+ romantikus vígjátéksorozatban játszotta, amely idén jelent meg - írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
