Tombol az energiaválság: a spanyol miniszter még a nyakkendőket is leveteti az energiatakarékosság jegyében

Pedro Sanchez egy madridi sajtótájékoztatón jelentett be, hogy az Európát sújtó energiaválság miatt rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket jelentenek be hétfőn. A miniszterelnök elmondta, hogy az intézkedésekhez nagyban hozzájárul a brutális, régen tapasztalt hőség, ami az egész országban tombol: a közel negyven fokos hőmérséklet mellett több helyen a szárazság miatt kialakult erdőtűz miatt is intézkednie kell a hatóságoknak.

A sajtótájékoztatón Sanchez miniszterelnök arra is rámutatott, hogy jól láthatóan nem visel nyakkendőt, amelynek bizony oka volt, ami nem más, mint az energiatakarékosság. Ennek jegyében nem csak a köztisztviselőket és a minisztériumi dolgozókat szólította fel, hogy váljanak meg a nyakkendőtől, hanem a magánszektorban dolgozókat is:

- Ez azt jelenti, hogy mindannyian energiát takaríthatunk meg - idézte Sanchezt a BBC.

A kormány ugyanis igyekszik minden olyan lépést megtenni, amivel visszafoghatja az energiafalónak számító klímaberendezések használatát, így ezzel a húzással ennek csökkentését várják.

Bár sokan megdöbbentek a rendelkezésen, korántsem a spanyolok az elsők, akik ilyesmihez folyamodnak: Japánban már 2011-ben elindították a "Super Cool Bizz" kampányt, mely arra ösztönzi az irodai dolgozókat, hogy öltözzenek lengébben és szabaduljanak meg a zakóktól és öltönyöktől, míg a brit alsóházban a mostani rekord hőség okán arra kérték az alsóházi parlamenti képviselőket, hogy vegyék le az öltönyeiket. Franciaországban is spórolnak: ott ezentúl pénzbírságot kap az az üzlet, ahol járó klíma mellett nyitva hagyják az ajtókat.