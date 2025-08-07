Shawn Mendes üzent a magyaroknak a Sziget fesztivál előtt: nem hiszed el, mennyire imád minket a világsztár

Az idei nyár csúcspontja egyértelműen a Sziget fesztivál, ami augusztus 6-án vette kezdetét, és egészen augusztus 12-ig tart. A Hajógyári-sziget idén is a világ egyik legszínesebb és legpezsgőbb zenei színtere lett, ahol több mint 500 zenei és kulturális program várja a fesztiválozókat. A Sziget nemcsak Magyarország, hanem Európa egyik legismertebb fesztiválja, amelyen évről évre fellépnek a zeneipar legismertebb nevei. A fesztivál nem csupán a zenéről szól: rengeteg színházi, táncos, vizuális és civil program is helyet kapott, sőt, idén még erősebben figyelnek a fenntarthatóságra, és újrahasznosítható poharakkal, zöld zónákkal és környezettudatos kezdeményezésekkel is készülnek. A fesztivál egyik legjobban várt estéje kétségtelenül a mai, hiszen két kanadai világsztár, Nelly Furtado és Shawn Mendes is fellépnek a Nagyszínpadon.
Ezúttal ötödik stúdióalbumának anyagát hozta el, amely mélyen személyes hangvételű, és az elmúlt évek lelki hullámvölgyeit dolgozza fel. A dalok nemcsak zeneileg, de érzelmileg is rendkívül erősek, a koncert során pedig Mendes nemcsak énekel, hanem meg is osztja gondolatait a közönséggel. A produkció nemcsak hangzásban, de látványvilágban is kiemelkedő: különleges fénytechnika, kivetítők, animációk és díszletek kísérik az előadást, így a közönség szinte belecsöppen az énekes világába.
Shawn Mendes nem titkolja: Budapest az egyik kedvenc városa. Korábban egy interjúban is beszélt arról, mennyire elvarázsolja a város szépsége, a történelmi épületek, a Duna-part és a nyüzsgő élet. Bár most csak pár napot tölt itt, mivel európai turnéjának második állomása a Sziget, Krakkóból érkezett, és hamarosan Dániába, a Smukfestre utazik tovább, mégis próbálja kiélvezni az itt töltött időt.
Egy bennfentes szerint Mendes annyira megszerette Budapestet, hogy akár hosszabb időre is visszajönne, ha ideje engedné
Az énekes nemrég a közösségi oldalán üzent a magyaroknak:
Megérkeztünk Budapestre! Itt vagyunk! Nézzétek, fent van a hold az égen. Utoljára évekkel ezelőtt jártam itt, amikor a Szigeten léptem fel – az életem egyik legemlékezetesebb koncertje volt, azóta is emlegetem. Nagyon várom a holnapi napot, remélem, ott lesztek! Imádom ezt a gyönyörű várost, nagyon hiányzott is. Találkozunk holnap!
– hangzott el az Instagram-sztorijában.
A rajongók természetesen azonnal megrohamozták a kommentmezőt, sokan már a reptéren is várták a világsztárt, és ma estére is több ezres tömeg készül az előadására.
