Pánikba esetek a rajongók: Selena Gomez fotói mindenkit megtévesztettek

Selena Gomez igazi felfordulást okozott az Instagramon, miután egy bejegyzése miatt a rajongói azt hitték, lemaradtak az énekesnő egyik legfontosabb mérföldkövéről.

Selena Gomez és Benny Blanco titokban összeházasodott? Fotó: CraSH / Northfoto

A követők már hozzászoktak, hogy Gomez rendszeresen posztol közös, bensőséges képeket vőlegényéről, Benny Blancóról. Azonban az augusztus 10-én, vasárnap közzétett fotó alatti képaláírás komoly zavart keltett, és sokakat megijesztett.

Ki gondolta volna, hogy négy szó ekkora pánikot okozhat? Gomez ugyanis egy olyan képet osztott meg, amelyen épp megcsókolja Blanco arcát, a következő felirattal:

A tegnapi esküvőről.

Sokan azonnal arra gondoltak, hogy a sztár titokban férjhez ment. A pár tavaly decemberben jelentette be eljegyzését, így nem lett volna meglepő, ha csendben, privát szertartás keretében mondják ki az igent.

Aki viszont tovább nézte a posztban szereplő képeket, hamar észrevehette, hogy az esküvő, amiről szó van, nem a sajátjuk volt. Valójában Lil Dicky (igazi nevén David Burd) és párja, Kristin Batalucco nagy napjáról készült fotókról van szó, Gomezék csupán vendégek voltak az eseményen.

Még a híres énekesnő, SZA is bedőlt a félrevezető bejegyzésnek, és ezt kommentálta a poszt alá:

Ez a bejegyzés... annyira bepánikoltam! jee dave!!!

Selena Gomez és Benny Blanco igazi esküvőjére állítólag még idén szeptemberben kerül sor Kaliforniában, ha csak újra nem verik át a követőiket egy jól megfogalmazott képaláírással - írja a Unilad.