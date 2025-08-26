„Nem igazán gondolok a jövőre” - meghökkentő kijelentést tett Pierce Brosnan

Pierce Brosnan szerint legújabb karaktere pont olyan szexi, mint bármelyik korábbi szerepe.

Pierce Brosnan érzékeny témáról nyilatkozott Fotó: Northfoto

A 72 éves színész új Netflix-filmjét népszerűsíti a Claridge's egyik hotelszobájában, oldalán fiával, a 47 éves Tom Ellisszel, aki szintén szerepel a filmben.

A történet egy apa-fiú párost követ, Ront (Brosnan) és Jasont (Ellis), akik szó szerint össze vannak láncolva. Jason egykori bokszoló, aki ma már celebvetélkedőkön tűnik fel, míg mindketten próbálják feldolgozni, hogy életük fénykora mögöttük van.

Nem érzem magam 72-nek, és nem is igazán gondolok a jövőre.

– mondja Brosnan, mire Ellis azonnal hozzáteszi:

Nem is nézel ki annyinak.

Szerintük a film bebizonyítja, hogy az életöröm és vonzerő nem tűnik el az évek múlásával. A szerephez Brosnan cockney akcentust használ, amit egy gyerekkori élmény inspirált. Akkoriban angol akcentust vett fel, hogy elkerülje az ír származása miatti csúfolódást.

A színészek örülnek, hogy egy olyan történetben játszhatnak, amely az idősebb generációkat helyezi középpontba, és hangsúlyozzák, mennyire fontos a generációk közötti kapcsolódás. Brosnan számára különösen emlékezetesek voltak az idősebb mellékszereplők is, akik ráébresztették, hogy ő maga is közéjük tartozik.

Amikor dolgozni mentem ezen a filmen, körbenéztem, és csak ősz hajú embereket láttam. Azt gondoltam: Istenem, mindannyian milyen őszek. Aztán ha magadra nézel… hát igen, én 72 vagyok.

A filmet Chris Columbus rendező keltette életre, aki a Metronak elmondta, hogy a projekten dolgozó színészek igazi profik voltak, akik könnyedén lekörözték azokat az A-listás sztárokat, akikkel az Egyesült Államokban dolgozott.