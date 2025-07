Ewan McGregor végleg el akarja hagyni Amerikát, és hazaköltözik?

Az 54 éves színész évek óta Los Angeles-ben lakik, de most több jel is arra mutat, hogy Ewan McGregor visszaköltözik szülőhazájába, Skóciába. A Star Wars filmek ikonikus sztárja a házát folyamatosan újítgatja és elkezdte eladni a kaliforniai motorgyűjteményét is.

Ewan McGregor megválik szeretett motorkerékpárjaitól (Fotó: Dwayne Senior / Northfoto)

Ewan McGregor végleg el hagyja Amerikát és hazaköltözik?

Ewan McGregor hosszú ideje Los Angeles-ben tölti mindennapjait, ám most több nyomot is hagyott maga után, ami azt bizonyítja, hogy végleg elhagyja Amerikát és hazaköltözik szülőföldjére, Skóciába. Az 54 éves színész elkezdte eladogatni a motorgyűjteményét. Többek között az egyik kedvenc darabját is, és a hirdetésben azt írták hogy:

Egy nagyobb költözés miatt Ewan szelektálta a régi autó- és motorgyűjteményét, ezért eladja néhány játékát.

Az 1970-es évekbeli felújított motor meglehetősen borsos áron, 46 ezer dollárért van fent az E-bay Motors-on. A Trainspotting színésze köztudottan imádja a motorjait, különösen a Moto Guzzi-jait. A kaliforniai gyűjteményének eladása pedig arra utalhat, hogy nem szándékozik tovább ide-oda repülni a két kontinens között.

Ewan McGregor Skóciában vásárolt egy rezidenciát 2,35 millió fontért (Fotó: Northfoto)

Már egy villát is vett magának Skóciában

Ráadásul az 54 éves színész két évvel ezelőtt vásárolt egy 18.századi skót rezidenciát Perthshire-ben, mindössze fél órányi attól a helytől, ahol felnőtt. És úgy tűnik, mintha azt tervezné, hogy ez több lesz, mint egy nyaraló. A skót ingatlan 2,15 millió font feletti összegért volt a piacon, de a színész végül 2,35 millió fontért vásárolta meg. A házhoz tartozik egy kapuépület és egy udvari melléképület is, és három szinten több mint 15 000 négyzetméternyi lakótérrel rendelkezik. Az alsó földszinten pedig egy két hálószobás lakás, üzletek és egy borospince is található. A villaépület megvásárlása óta Ewan McGregor engedélyt kapott egy pótgarázs megépítésére, valamint egy új fő hálószoba és fürdőszobai lakosztály kialakítására is. Továbbá pályázatot nyert a kastély 'elsárgulásának' kijavítására is. Azonban egy fontos javítási munkálatra nem kapta meg engedélyt.

Ewan McGregor kérelmét elutasította a Perth és Kinross Tanács (Fotó: KGC-03 / Northfoto)

Ewan McGregor kérelmét elutasították

A Carse of Gowrie elnevezésű villa tetőszerkezete nemrégiben teljesen beázott. Ewan McGregor pedig nem kapott engedélyt arra, hogy kicserélje 2 millió fontos luxusvillájának ólomtetőjét. Az 54 éves színész kérelmét elutasították, pedig az építészek szerint az ólomtetőn végzett munkálatokra azért lenne szükség, mert az ingatlan ebben az állapotában könnyen a tolvajok célpontjává válhat. A Perth és Kinross Tanács azzal magyarázta az elutasítást, hogy a felújítási munkálatok nem őriznék meg a villaépület 'finom részleteit és különleges építészeti érdekességeit'.