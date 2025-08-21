A Kés/alatt sztárja autóbalesetet szenvedett családjával: „A biztonsági öv mentette meg az életünket!”

A Kés/alatt Dr. Sean McNamarája családjával együtt New Jersey-ben szenvedett súlyos autóbalesetet. Dylan Walsh autójában összesen 5 ember tartózkodott a színésszel együtt, amikor egy villanyoszlopnak ütköztek.
A Kés/alatt sztárja családjával 2025. augusztus 17-én autóbaleset szenvedett New Jersey-ben, Rumson városában. A Rumson Borough-i Rendőrkapitányság szerint a baleset olyan súlyos volt, hogy a járműben utazók közül két embert a közeli Riverview Medical Centerbe szállítottak ellátásra. A baleset 17 óra körül történt az East River Road mentén, okai egyelőre nem ismertek, a rendőrség vizsgálatot indított.
A hatósági jelentések szerint a Kés/alatt színésze és családja egy 2022‑es évjáratú Ford Explorer típusú SUV-val haladt a főúton, amikor váratlanul átsodródtak a szembesávba. A járműben öt utas tartózkodott. Az egyelőre nem tisztázott, hogy ki vezette a járművet, ahogy az sem, hogy ki szorult orvosi ellátásra. A család képviselője azonban megerősítette, hogy most már mindenki épségben van otthon:
A hétvégén Dylan Walsh és családja autóbalesetet szenvedett Rumsonban. Szerencsére mindenki biztonságban van és azóta hazatértek.
A baleset következtében körülbelül nyolc környéki lakás maradt áram nélkül, mivel a villanyoszlop sérülése miatt hálózati kábelek szakadtak le. Szerencsére gyorsan helyreállították az áramszolgáltatást, így az út gyorsan újra járhatóvá vált.
A Kés/alatt sztárjának felesége, Leslie Bourque‑Walsh köszönetét fejezte ki közösségi oldalán, amit aztán később törölt:
A mi családunk volt az, aki tegnap délután autóbalesetet szenvedett a River Roadon. Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki gondoskodott rólunk ebben a ijesztő helyzetben. Először is a River Point Inn vezetőségének és személyzetének, akik azonnal odarohantak, hogy meggyőződjenek arról, hogy jól vagyunk, és megnyugtassák a gyerekeinket (egy hölgy szó szerint átkarolt minket, és biztosított arról, hogy minden rendben lesz), jégtömlőket és egy elegáns Evian palackot hoztak nekünk.
Majd megköszönte a mentőszolgálatnak és a Riverview Medical Centernek, hogy ilyen gyorsan a helyszínre érkeztek és a mentőautóban elviselték a fárasztó vicceit. Leslie Bourque‑Walsh beszámolt arról is, hogy családtagjaival együtt a biztonsági övnek köszönhetik az életüket:
Kicsit megsérültünk a biztonsági övektől, de hálásak vagyunk értük és a légzsákokért, amelyek megmentették az életünket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.