A Kés/alatt sztárja autóbalesetet szenvedett családjával: „A biztonsági öv mentette meg az életünket!”

A Kés/alatt Dr. Sean McNamarája családjával együtt New Jersey-ben szenvedett súlyos autóbalesetet. Dylan Walsh autójában összesen 5 ember tartózkodott a színésszel együtt, amikor egy villanyoszlopnak ütköztek.

A Kés/alatt sztárja négy másik emberrel utazott együtt, amikor egy villanyoszlopnak ütköztek (Fotó: mpiRW / MediaPunch / Northfoto)

Vizsgálja a rendőrség a Kés/alatt sztárjának balesetét

A Kés/alatt sztárja családjával 2025. augusztus 17-én autóbaleset szenvedett New Jersey-ben, Rumson városában. A Rumson Borough-i Rendőrkapitányság szerint a baleset olyan súlyos volt, hogy a járműben utazók közül két embert a közeli Riverview Medical Centerbe szállítottak ellátásra. A baleset 17 óra körül történt az East River Road mentén, okai egyelőre nem ismertek, a rendőrség vizsgálatot indított.

Dylan Walsh a Kés/alatt című sorozattal vált híressé (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Áramkimaradást okozott a baleset

A hatósági jelentések szerint a Kés/alatt színésze és családja egy 2022‑es évjáratú Ford Explorer típusú SUV-val haladt a főúton, amikor váratlanul átsodródtak a szembesávba. A járműben öt utas tartózkodott. Az egyelőre nem tisztázott, hogy ki vezette a járművet, ahogy az sem, hogy ki szorult orvosi ellátásra. A család képviselője azonban megerősítette, hogy most már mindenki épségben van otthon:

A hétvégén Dylan Walsh és családja autóbalesetet szenvedett Rumsonban. Szerencsére mindenki biztonságban van és azóta hazatértek.

A baleset következtében körülbelül nyolc környéki lakás maradt áram nélkül, mivel a villanyoszlop sérülése miatt hálózati kábelek szakadtak le. Szerencsére gyorsan helyreállították az áramszolgáltatást, így az út gyorsan újra járhatóvá vált.

Dylan Walsh autóbalesete csodával határos módon nem torkollott tragédiába (Fotó: NORTHFOTO / Northfoto)

Dylan Walsh felesége köszönetet mondott

A Kés/alatt sztárjának felesége, Leslie Bourque‑Walsh köszönetét fejezte ki közösségi oldalán, amit aztán később törölt:

A mi családunk volt az, aki tegnap délután autóbalesetet szenvedett a River Roadon. Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki gondoskodott rólunk ebben a ijesztő helyzetben. Először is a River Point Inn vezetőségének és személyzetének, akik azonnal odarohantak, hogy meggyőződjenek arról, hogy jól vagyunk, és megnyugtassák a gyerekeinket (egy hölgy szó szerint átkarolt minket, és biztosított arról, hogy minden rendben lesz), jégtömlőket és egy elegáns Evian palackot hoztak nekünk.

Majd megköszönte a mentőszolgálatnak és a Riverview Medical Centernek, hogy ilyen gyorsan a helyszínre érkeztek és a mentőautóban elviselték a fárasztó vicceit. Leslie Bourque‑Walsh beszámolt arról is, hogy családtagjaival együtt a biztonsági övnek köszönhetik az életüket: