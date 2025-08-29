Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Nem javul az állapota: lemondta a turnéját a népszerű énekesnő

Jessie J
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 19:40
betegségráklemondáskoncertturné
Egy másikat pedig későbbre ütemezte át.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Jessie J-nél rákot diagnosztizáltak, ami miatt úgy döntött, hogy egy időre visszavonul a nyilvánosság elől. A népszerű énekesnőt augusztus elején pedig újra kórházba kellett szállítani.

BAFTA Television Awards 2025 In London, Jessie J
Jessie J lemondta a közelgő turnéját Fotó: NurPhoto via AFP

Ám úgy néz ki, hogy a dolog komolyabb. Ugyanis Jessie J bejelentette, hogy egészségügyi problémái miatt lemondta közelgő amerikai turnéját, és elhalasztotta brit turnéját is. Amiatt döntött így, mivel a műtétje októberben kerül sor – ami egyben az európai turnéjának a közepére esik.

Nagyon sajnálom, csalódott és szomorú vagyok. De jobban kell lennem, meg kell gyógyulnom, és ez a helyes döntés

- tudatta a rajongóival az Instagram-oldalán az énekesnő.

A énekesnő még júniusban hozta nyilvánosságra, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála. Jessie elmondta, hogy reménykedett, miután az orvosok közölték vele, hogy „korai stádiumban” fedezték fel a rákot. Néhány héten belül mastektómián esett át, és őszintén beszélt a kezelés fizikai és érzelmi terheiről - emlékeztet cikkében a The Sun.

 

