Nem javul az állapota: lemondta a turnéját a népszerű énekesnő

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Jessie J-nél rákot diagnosztizáltak, ami miatt úgy döntött, hogy egy időre visszavonul a nyilvánosság elől. A népszerű énekesnőt augusztus elején pedig újra kórházba kellett szállítani.
Ám úgy néz ki, hogy a dolog komolyabb. Ugyanis Jessie J bejelentette, hogy egészségügyi problémái miatt lemondta közelgő amerikai turnéját, és elhalasztotta brit turnéját is. Amiatt döntött így, mivel a műtétje októberben kerül sor – ami egyben az európai turnéjának a közepére esik.
Nagyon sajnálom, csalódott és szomorú vagyok. De jobban kell lennem, meg kell gyógyulnom, és ez a helyes döntés
- tudatta a rajongóival az Instagram-oldalán az énekesnő.
A énekesnő még júniusban hozta nyilvánosságra, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála. Jessie elmondta, hogy reménykedett, miután az orvosok közölték vele, hogy „korai stádiumban” fedezték fel a rákot. Néhány héten belül mastektómián esett át, és őszintén beszélt a kezelés fizikai és érzelmi terheiről - emlékeztet cikkében a The Sun.
