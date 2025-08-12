AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hoppá! Madonna üzent a pápának: felszólította, hogy ideje lépéseket tenni

pápa
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 12:54
Madonnagyermek
Merész kérést intézett XIV. Leó pápához a popdíva.

Madonna azzal a kéréssel fordult XIV. Leó pápához, hogy látogasson el a háború sújtotta Gázai övezetbe. 

Ön az egyetlen közülünk, akitől nem tagadhatják meg a belépést

 - írta az amerikai énekesnő helyi idő szerint hétfőn este a közösségi médián.

"Teljesen ki kell tárni a humanitárius kapukat, hogy megmentsük ezeket az ártatlan gyermekeket. Nincs több időnk"

 - fűzte hozzá az X-en közzétett üzenetben.

Madonna hétfőn, fia 25. születésnapján jelentette be, hogy adománnyal fogja támogatni a gázai humanitárius szervezeteket, és erre kérte követőit is. "Anyaként úgy érzem, az a legjobb ajándék, amit adhatok neki, hogy mindenkit arra kérek, tegyen meg mindent, amit tud, a Gázában kereszttűzbe került ártatlan gyermekek megmentéséért" - írta a popsztár.

Madonna hangsúlyozta, hogy nem hibáztat senkit a kialakult helyzetért, és semelyik oldalra sem áll. "Mindenki szenved. Köztük a túszok édesanyjai is. Imádkozom a szabadulásukért"- fogalmazott.

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) adatai szerint júliusban Gázában csaknem 12 ezer 5 év alatti gyermek szenvedett akut alultápláltságban, további 2500 gyermek pedig súlyosan alultáplált volt, ami már az éhezés életveszélyes állapota. A Gázába vezető utakat, amelyeken a humanitárius segélyek bejuthatnak az övezetbe, Izrael ellenőrzi. 

Március és május között nagyon kevés segély jutott el Gázába, ezt követően pedig új rendszert vezettek be a szállítmányok elosztására. Izrael a közelmúltban kezdte el ismét a nagyobb konvojok beengedését, és engedélyezte segélyszállítmányok légi úton történő eljuttatását a térségbe - írja az MTI.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu