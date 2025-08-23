Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Sztárpapák bizonyítják: a gyerekvállalás nem korhoz kötött – a lenyugvó napnak is van ereje

sztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 20:45
HollywoodapukaPapa
A szülővé válás felelősségteljes döntés, függ az anyagi helyzettől, a fizikai és érzelmi biztonság meglététől és számos más dologtól. A világsztárok között többen is akadnak, akik 50 felett döntöttek a gyerekvállalás mellett, addig ugyanis nem tudtak volna elég időt szánni a nevelésre. Bár egyesek a koruk miatt felelőtlennek, mások követendő példának tartják őket, a mostani életszakaszukban ugyanis minden idejüket a csemetéiknek szentelik. Mutatjuk a sztárpapákat!

Akárcsak a hétköznapi emberek, úgy a világsztárok között is akadnak, akik ha kell, évtizedeket is várnak a szülői szerep vállalásával. Hollywoodban nem egy példát találni arra, hogy egyesek 50-en túl néztek szülői örömök elé. Alább öt ilyen hírességet mutatunk be, sztárpapákat, akik sosem rejtették véka alá a késői gyerekvállalásról alkotott véleményüket és tapasztalatukat.

Gyerekvállalás 50 felett: Steve Martin
Sztárpapák: Steve Martin 67 évesen döntött a gyerekvállalás mellett.
Fotó: Billy Bennight /  Northfoto

Sztárpapák, akiknél a gyerekvállalás későbbre tolódott

„Azt hiszem, ha vállaltam volna gyereket, pocsék apa lettem volna, mert a karrieremre koncentráltam volna. Most csak a házban lógok és játszom a lányommal” – jelentette ki Steve Martin, aki 67 évesen lett először apa. Élete egyik legjobb döntésének tartja, hogy idáig várt a családalapítással.

Gyerekvállalás 50 felett: George Clooney
George Clooney 56 évesen döbbent rá, hogy a gyerekvállalásnak nincsenek határai - ekkor születtek meg az ikrei.
Fotó: Jenny Anderson /  GettyImages

„Úgy éreztük, mindketten szerencsések vagyunk, és jó lenne, ha a szerencsénket másokkal is megosztanánk” – mondta George Clooney, amikor arról beszélt, miért döntöttek végül a gyermekvállalás mellett párjával. A színész 56 éves volt, amikor megszülettek az ikrei, és saját bevallása szerint a barátait is meglepte ezzel a lépéssel. 

Gyerekvállalás 50 felett: Al Pacino
Al Pacino pár éve, 84 évesen döntött ismét a gyerekvállalás mellett.
Fotó: Dominik Bindl /  Getty Images

Sokan kétkedve fogadták, amikor kiderült, hogy Al Pacino 84 évesen ismét szülővé válik, de ő állítja, hogy a késői apaság igazi csoda, ami mélyen megváltoztatta az életét. Azt mondja, hogy ez számára ugyanolyan különleges élmény, mint fiatalabb korában volt, és reméli, hogy elég sokáig él majd, hogy fia megismerhesse őt. 

Gyerekvállalás 50 felett: Robert de Niro
Robert De Niro bebizonyította, hogy a gyerekvállalásnak nincs korhatára - 80 éves volt, amikor ismét gyereke született.
Fotó: Xinhua / eyevine /  Northfoto

„Amikor idősebb lesz? Ki tudja?!” – gondolkodott el Robert De Niro, amikor a jövőről kérdezték. A színész ugyan kicsit aggódik a jövőért, de imádja, hogy nyolcvanévesen ismét apuka lett. „Minden gondom, ami lefoglal vagy nyomaszt, egyszerűen eltűnik, amint ránézek Giára.” A jelenleg 2,5 éves kislány a színész hetedik gyermeke. 

Gyerekvállalás 50 felett: Mick Jagger
Mick Jagger 73 éves volt, amikor megszületett a 8. gyereke - ezzel ő is megerősítette, hogy a gyerekvállalás idősebb korban is lehetséges.
Fotó: CraSH /  Northfoto

Már dédunokája is volt, amikor a nyolcadik apróságnak örülhetett Mick Jagger. A gyermekvállalás 50 felett férfi oldalról nézve nem mindennapi döntés: a kicsi születésekor 73 éves zenész eleinte lelkesen osztotta meg örömét mindenkivel, ám később ráébredt, hogy már jócskán túl van legaktívabb évein, és valószínűleg kevesebb ideje jut majd a legkisebb gyermekére, mint a többiekre. Nem véletlen, hogy most minden figyelmét a családjára összpontosítja. 

