Sztáranyukák, akik negyven felett vállaltak gyereket

A gyermekvállalás nehéz téma, sok hazai híresség nem is beszél szívesen a családalapítás részleteiről vagy épp nehézségeiről. A Bors most összegyűjtötte, mely celebek döntöttek negyven éves kor felett a babázás mellett!

Tornóczky Anita életébe érkezik az első baba (Fotó: TV2)

Tornóczky Anita

Mint ahogy arról lapunk már beszámolt, gyermeket vár a 46 éves Tornóczky Anit. A műsorvezető a Bestnek adott interjújában árulta el, hogy várandós, majd az Instagram-oldalán is megosztotta a hírt a követőivel. Párjával, Miklóssal már nagyon régóta vágytak egy babára és hosszú út áll mögöttük.

Tudtuk, hogy a magyar jogszabályok szerint bármilyen lombikprogramot csak 45 éves korig kezdhetek el, így abba is belevágtunk tavaly, mert az időkorláton picit aggódtunk – augusztusban mégiscsak 46 leszek.

Anita hozzátette azonban azt is, hogy a lelke mélyén már érezte, hogy érkezni fog a kis jövevény, így egy percig sem aggódott. Pörgős életviteléből most egy kicsit visszavett a baba egészsége érdekében, így most a nyugalomé és a pihenésé a főszerep.

Liptai Claudia

Bár Claunak 2006-ban született meg Gesztesi Károllyal közös lányuk, Panka, tíz évvel később, is vállalt egy babát második férjével, Pataki Ádámmal. A TV2 műsorvezetője a Nagy Duettben jelentette be, hogy várandós, 43 éves volt, mikor Marcell megszületett.

Liptai Claudia és Pataki Ádám közös gyermeke 2016-ban született meg (Fotó: Bors)

Jakupcsek Gabriella

A műsorvezető szintén fiatalon kezdte a gyermekvállalást, Máté Gáborral kötött első házasságából két felnőtt fia van, Bálint Mór és Marcell Mór, majd egy nagyobb kihagyás után, 23 évvel első gyermeke születése után második házasságából, 45 évesen született meg Kislánya, Emma Róza.

Jakupcsek Gabriella harmadik gyermekét 45 évesen hozta világra (Fotó: Mediaworks archívum)

Szulák Andrea

A színész-énekesnő negyven felett, 43 évesen szülte meg első gyermekét: Rozina 2007-ben látta meg a napvilágot.

Szulák Andrea lánya lassan nagykorú lesz (Fotó: Móricz István)

Pásztor Anna

Az énekesnő éppen negyven éves volt, amikor megszületett első gyermeke, három évvel később pedig életet adott második gyermekének is.