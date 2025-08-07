A szexi Spice Girl beismerte, nem a férjével bulizott az Oasis koncertjén

A Red Bull F1-es csapatának egykori első számú embere, Christian Horner, akit nemrégiben kirúgott a Forma-1-es csapata, úgy tűnik, otthon is kisebb problémákkal küzdhet. Felesége, Geri Horner, az egykori Spice Girls tag, másik személlyel az oldalán posztolt a Wembleyből az Oasis koncertjéről – írja az Origo.
Úgy tűnik, Verstappen egykori csapatfőnökének menesztése ellenére sincs ideje mindenre, hiszen a 2000-es évek elején Ginger Spice néven elhíresült felesége otthon hagyta férjét, és inkább egy másik Spice Girllel, Melanie C-vel látogatott el a Wembleyben tartott Oasis-koncertre.
Egyelőre nincs semmi jele annak, hogy a házaspár bármilyen komoly problémákkal küzdene, hiszen Geri kiállt férje mellett, a tavalyi, Red Bull-vizsgálat alatt, amely során azzal vádolták a csapatfőnököt, hogy elfogadhatatlan viselkedést tanúsított egy női beosztottjával szemben. Geri gyakorlatilag egy fotóval "ismerte be", hogy inkább egykori bandatársával bulizott.
