Leleplező könyv készül Meghan Markle életéről: saját testvérének lett elege belőle

Meghan Markle újabb kihívással néz szembe, miután féltestvére, Thomas Markle Jr. bejelentette: leleplező könyvet ír a hercegné gyermekkoráról és családi hátteréről. A férfi jelenleg a Fülöp-szigeteken él apjával, Thomas Markle idősebbel, és elmondása szerint a könyv már készül, és szerinte gyorsan el fog kelni.

Meghan Markle újabb kihívással néz szembe, miután féltestvére, Thomas Markle Jr. bejelentette: leleplező könyvet ír Fotó: Northfoto

Thomas Jr. már korábban is élesen bírálta húgát, különösen a Netflixen bemutatott With Love, Meghan című sorozata miatt, amely szerinte csupán ferdítéseket tartalmazott Meghan gyermekkoráról. Egy interjúban kifejtette: ez volt az első alkalom, hogy egyszerre érzett sajnálatot és szégyent húga miatt. Apja egészségi állapotára hivatkozva azt is hozzátette, hogy inkább nem engedte neki megnézni a műsort, nehogy az izgalom miatt baj legyen – tréfásan megjegyezte, előbb be kellett volna szereznie a szívgyógyszereit - írja az Express.

A férfi azt állítja, nem a pénz motiválja, hanem az elvek, de ugyanakkor elismerte, hogy jól jönne egy kis biztonság a könyv eladásából. Tervei szerint a könyvet egy dokumentumfilm is követheti, amely még részletesebben bemutatná az általa ismert Meghant. A botrányos könyv azonban csak az egyik megpróbáltatás, amellyel Meghan idén szembesülhet. Néhány hónapon belül ugyanis újabb családi ügy kerül bíróság elé: féltestvére, Samantha Markle fellebbezése nyomán újratárgyalják a rágalmazási pert, amelyet még 2022-ben indított a hercegné ellen. Samantha szerint Meghan valótlanságokat állított róla az Oprah-interjúban és a Netflix-dokumentumfilmben. Bár az első fokon indított keresetet 2024 márciusában elutasították, az újabb tárgyalást 2025 augusztusára tűzték ki Atlantában.

A két féltestvér támadásai érzékenyen érinthetik Meghant, aki már eddig is sokat küzdött a nyilvánosság és a királyi családdal való szakítás okozta feszültségek miatt. Most úgy tűnik, családja újabb hullámai még inkább megnehezítik az amúgy sem könnyű időszakot.