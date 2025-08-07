Gyászolnak a zenészek: Meghalt a nyolcszoros Grammy-díjas világsztár

Eddie Palmierit a "salsa virtuózaként" emlegették. Ő volt sz első latin-amerikai előadó, aki Grammy-díjat nyert, összesen nyolc alkalommal ítélték neki a neves zenei elismerést élete során.

Eddie Palmieri 8 Grammy-díjat nyert Fotó: AFP

A New York állambeli Harlemből származó Palmieri nagyra becsült dzsessz zongorista volt, aki nyolcévesen ismerkedett meg a hangszerrel. Bátyja, Charlie is világhírű zenész volt.

Az édesanyám odaültette a bátyámat a hangszerhez, engem pedig kilenc évvel később. Szerelem lett első látásra

– mondta Palmieri a The Savannah Morning Newsnak 2009-ben.

Palmieri olyan sztárokkal játszott együtt, mint Johnny Segul és Tito Rodriguez, mielőtt 1961-ben megalapította saját zenekarát, a La Perfectát.

Első Grammy-díját 1975-ben nyerte el The Sun of Latin Music című albumáért.

Sikere a nyolcvanas években is folytatódott, két Grammy-díjat is bezsebelve.

Eddie Palmieri csillogó karrierje

Palmieri Tito Puentével dolgozott együtt, és Masterpiece című albumukkal a duó két Grammy-díjat is begyűjtött. Utolsó Grammy-díját 2007-ben nyerte a Simpatico című albumáért, ami magyarra fordítva kedveset vagy barátságost jelent.

Zenei pályafutása során 14 Grammy-díjra jelölték, és több mint 40 albumot adott ki. 2013-ban életműdíjat kapott.

Későbbi éveiben Palmieri élő közvetítésekben szerepelt a Covid-járvány idején.

Halála több mint 10 évvel szerető felesége, Iraida távozása után következett be. Öt gyermekük és négy unokájuk gyászolja a legendát.