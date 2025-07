Fábián Juli 45 éves lenne, gyönyörű képekkel emlékezünk az énekesnőre

Fábián Juli 1980-ban született és mindössze 37 évesen hunyt el 2017-ben, súlyos, hosszan tartó betegség után. A kivételes tehetségű énekeső július 9-én még csak 45. születésnapját ünnepelné, nem csoda, hogy a magyar zenészvilág a mai napig nem tudja feldolgozni az elvesztését.

Fábián Juli betegsége többször is kiújult (Fotó: TEKNOS / Bors)

Fábián Juli halálhírét akkor kollégája, Zoohacker jelentette be a közösségi oldalán. A bejegyzés után özönleni kezdtek a részvéttel teli hozzászólások. Minden kollégája szerette és nagyra tartotta az énekesnőt, aki elsősorban dzsessz műfajban jeleskedett. Sokan csak annak köszönhetően ismerhették, hogy szerepelt A Dalban és a Nagy Duettben is.

Fábián Juli halálának oka ismert volt, mégis sokkoló volt a tragédia híre

Először 2012-ben ment kényszerpihenőre az akkor 32 éves énekesnő. Egy év múlva már nyíltan beszélt arról, hogy komoly egészségi probléma miatt vonult vissza. Ekkor még sikerült felgyógyulnia, de 2017-ben, nyár közepén ismét szomorú bejelentést tett a közösségi oldalán leírva, hogy daganatos betegsége miatt olyan kezelésekre van szüksége, amelyek bizonytalan időre kizárják az éneklést, a fellépéseket. De rajongóinak megígérte, időről időre informálja őket az állapotáról. Így is tett: októberben még reményteljesen osztotta meg a hírt, hogy újra jobban érzi magát, és olvasással, pihenéssel, meditációval, hosszú sétákkal tölti napjait.

Fábián Juli menedzsere a családdal együtt gyászolja a kivételes tehetséget. Bár tisztában voltak vele, hogy halálos betegség emészti, bénultan fo­gadták a halálát.

„Még nem tartunk ott, hogy a búcsúztatással foglalkozzunk, mert váratlanul érte a családot, hogy ennyire felgyorsultak az események. Nem voltunk erre felkészülve. A család köszöni a részvétnyilvánításokat, de szeretnének összezárni” – mondta Szepesi Mátyás, miután kiderült, hogy Fábián Juli meghalt.

Fábián Juli és Győrfi Pál A Nagy Duettben (Fotó: Zsolnai Peter)

Fábián Juli nevét egy tér is viseli Budapesten

Fábián Juli nevét nemcsak film és számos dal viseli, hanem 2022 óta a Budapest Park előtt található tér is, amely eredetileg a Soroksári út része volt, ám az énekesnő halálának 5. évfordulóján az adott szakaszt Fábián Juli térre nevezték át. Ennél jobb helyet talán nem is találhattak volna a számára, hiszen így a Parkba érkező zenészek és rajongók is tiszteleghetnek előtte a Fábián Juli téren.