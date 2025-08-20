"Megtaláltuk a mindörökkét" – eljegyezte egymást a Dancing álompárja

Örömhírt jelentett be a Strictly Come Dancing álompárja, Tyler West és Molly Rainford. A szerelmesek ugyanis három év párkapcsolat után úgy döntöttek, összekötik az életüket. Az eljegyzés ráadásul a festői Mikonoszos esett meg, naplementében, miközben Molly a naplementét nézte. Tyler ekkor lepte meg kedvesét (akivel a 2022-ben szerepeltek a brit Dancingben) azzal, hogy térdre ereszkedett.

A romantikus pillanatról videó is készült. Ezen jól látszik, hogy Molly azt hiszi, Tyler képeket fog készíteni róla a tengerrel és a naplementével a háttérben. Épp ezért teljesen gyanútlanul fordít hátat neki, majd látványosan megdöbben, amikor rájön, mi is történik valójában.

Nem is tudom, hol kezdjem. Remélem, továbbra is minden nap a világ legboldogabb férfijává teszel majd, ahogy tetted eddig is. Szóval drágám, hozzám jössz feleségül?

– tette fel a nagy kérdést Tyler, aminek örömhírét később így osztották meg Instagram-oldalukon:

Megtaláltuk a mindörökkét!

A KISS rádió DJ-je, Tyler, és az EastEnders színésznője, Molly 2022-ben találkozott a Strictly Come Dancing forgatásán. Kapcsolatuk csak hónapokkal később vált romantikussá, amikor mindketten részt vettek a Strictly Live Touron. Szerelmüket 2023 márciusában erősítették meg, 2024 januárjában pedig össze is költöztek egymással Londonban – írja a TheSun.