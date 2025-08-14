UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ebbe mindenki belepirul: oldalcicit villantott Dua Lipa - fotók

szexi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 19:20
dua lipavillantásdögös
Bevállalós fotókat mutatott az énekesnő.
Dua Lipa már korábban sem riadt vissza attól, hogy szexi fotókat mutogasson a több mint 88 milliós követőtáborának. Ám most minden eddiginél merészebb képekkel lepte meg őket.

Dua Lipa
Merész fotóval hívta fel magára a figyelmet Dua Lipa Fotó: YouTube

Dua Lipa a képeken egy egyberészes fehér ruhában látható, ám a szexi szett alá elfelejtett melltartót venni, így oldalról mindenki megcsodálhatta az énekesnő mellét.

Előszületésnapi ünneplés a kedvenc szigetemen, a kedvenc embereimmel, akik a leggyönyörűbb ruhát viselik, amit Simon készített nekem... Alig várom a 30-at!!!!

- olvasható Dua Lipa posztjában.

A rajongókat elvarázsoltak a képek, sorra érkeznek a dicsérő kommentek.

− A legszebb szülinapos nő! - fogalmazott az egyik hozzászóló.

− Micsoda nő - jegyezte meg egy másik követő.

Mutatjuk az énekesnőről készült lélegzetelállító fotókat:

 

