Bevállalta: ledobta a textilt Dua Lipa, bámulatos a látvány

Dua Lipa gyakran oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán több mint 88 milliós követőtáborával. Legutóbb egy kivágott, hófehér ruhában kápráztatta el őket.
A csinos énekesnő most sem okozott csalódást nekik. Dua Lipa a nyaralásáról osztott meg fotókat az Instagram-oldalán, amelyek között találni bikinis képeket is. A látvány magáért beszél...
Pihentetem a csontjaimat, mielőtt a 30-as éveimbe lépek!!!
- olvasható az énekesnő bejegyzésében, aki jövő hét pénteken (augusztus 22.) lesz 30 éves.
A rajongók nem győznek betelni Dua Lipa szépségével, záporoznak a dicsérő kommentek.
– Örökké fiatal - jegyezte meg az egyik hozzászóló.
– Az élet megy tovább - fogalmazott viccesen egy másik követő.
– Annyira dögös - írta egy harmadik rajongó.
A Dua Lipáról készült lélegzetelállító fotósorozatot ide kattintva tudod megtekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.