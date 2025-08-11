Bevállalta: ledobta a textilt Dua Lipa, bámulatos a látvány

Dua Lipa gyakran oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán több mint 88 milliós követőtáborával. Legutóbb egy kivágott, hófehér ruhában kápráztatta el őket.

Dua Lipa szexi fotói megint lenyűgözték a rajongókat Fotó: Karwai Tang

A csinos énekesnő most sem okozott csalódást nekik. Dua Lipa a nyaralásáról osztott meg fotókat az Instagram-oldalán, amelyek között találni bikinis képeket is. A látvány magáért beszél...

Pihentetem a csontjaimat, mielőtt a 30-as éveimbe lépek!!!

- olvasható az énekesnő bejegyzésében, aki jövő hét pénteken (augusztus 22.) lesz 30 éves.

A rajongók nem győznek betelni Dua Lipa szépségével, záporoznak a dicsérő kommentek.

– Örökké fiatal - jegyezte meg az egyik hozzászóló.

– Az élet megy tovább - fogalmazott viccesen egy másik követő.

– Annyira dögös - írta egy harmadik rajongó.

A Dua Lipáról készült lélegzetelállító fotósorozatot ide kattintva tudod megtekinteni.