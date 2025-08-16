„Szégyenletes” – meghalt egy 9 éves kisfiú, miután évekig várt az életmentő műtétre

Egy házaspár most mások figyelmét próbálja felhívni, miután 9 éves fiuk meghalt több év várakozás után egy életmentő gerinc műtétre.
Amikor Harvey Morrison 2016-ban megszületett gerincferdülést diagnosztizáltak nála, amely következtében a gerincoszlop elgörbül, gyakran S vagy C alakban. Az állapot már születése előtt jelen volt, és amikor egyéves lett, a kisfiú szülei, Gillian és Stephen Morrison megtudták, hogy fiuk gerincferdülése sokkal súlyosabb mint először gondolták.
Azt mondták nekünk, hogy a bordái már elkezdték összenyomni a tüdejét, és a gerincferdülésének kordában tartása élet-halál kérdése számára. Várnunk kellett, mivel akkor még túl kicsi volt az orvosi beavatkozáshoz
- írta Gillian a közösségi médiában.
A Dublinból származó család éveken át figyelemmel kísérte Harvey állapotát. A betegsége azonban rosszabbodott, és számos szövődmény miatt többször kórházba került, köztük részlegesen összeesett tüdővel, tüdőgyulladással és egyéb problémákkal.
2022 februárjában Gillian és Stephen arról értesült, hogy Harvey gerincferdülése rohamosan romlik, ezért felkerült a sürgős műtéti listára, 75°-os görbülettel. Bár az életmentő műtétet 2022 augusztusára tűzték ki, az aggódó szülők állítják, hogy teljes hallgatásba burkolózott a kórház.
Nehéz szavakba önteni, mennyire gyűlölöm jelenleg az egészségügyi rendszerünket, mind a köz-, mind a magánszférát... Látom, ahogy fizikailag leépül, és mégis falakba ütközöm. A kórházak tologatják az időpontokat, és nekünk mindig csak alkalmazkodnunk kell
- számolt be frusztrációjáról Gillian 2022 októberében.
Végül új műtéti időpontot kaptak 2023 áprilisára. Azonban egy héttel a beavatkozás előtt a család értesült arról, hogy a műtétet magyarázat nélkül törölték.
Még abban az évben az édesanya háromgyermekes anyaként megosztott egy videót, amelyben kisfia nehezen lélegzik, és hozzátette, hogy továbbra sincs új műtéti időpont.
Újra és újra látom, hogy a kisfiam küzd az életben maradásért, hogyan lehet ez igazságos?
- írta a videóhoz édesanyja.
2024 februárjában Gillian felkereste a Children’s Health Ireland intézményét, hogy megerősítse, Harvey még mindig az aktív várólistán van, és állítása szerint ezt akkor meg is erősítették neki. Azonban amikor augusztusban ismét érdeklődött, állítólag közölték vele, hogy fiát törölték a listáról, anélkül, hogy őket erről értesítették volna.
Ezután Gillian úgy döntött, fiát magánklinikára viszi egy sebészhez, így újabb várólistára kerültek fel. Végül 2024 novemberének végén meg is történt a műtét, addigra azonban a görbület már 130°-osra romlott, amit már nem lehetett teljesen korrigálni.
A műtét után az édesanya szerint a kisfiú kivirágzott, de egészségi állapota idén rosszabbra fordult, és július 26-án kórházba került. Három nappal később, július 29-én reggel Harvey kilencéves korában meghalt.
Élete nagy részét azzal töltötte, hogy erre a műtétre várt. Egész gyermekkora a várakozásról szólt, és mindössze nyolc hónap adatott neki a műtét után, mielőtt meghalt. Ez annyira hihetetlenül igazságtalan. Szégyentelen
- nyilatkozta Gillian a People-nak.
A család kihangsúlyozta, hogy a várakozás és halasztgatások nagyban hozzájárultak fiuk életminőségének romlásához. Stephen online fejezte ki dühét, és kijelentette, hogy fia halála a Children’s Health Ireland állítólagos mulasztásának következménye, amiért törölték gyermekét a várólistáról.
A szülők az évek során nyilvánosan dokumentálták Harvey küzdelmeit, hogy felhívják a figyelmet a várólisták hosszára. Most megfogadták, hogy folytatják a harcot az igazságért, abban a reményben, hogy más családoknak ne kelljen ugyanezen keresztülmenniük.
