„Szégyenletes” – meghalt egy 9 éves kisfiú, miután évekig várt az életmentő műtétre

Egy házaspár most mások figyelmét próbálja felhívni, miután 9 éves fiuk meghalt több év várakozás után egy életmentő gerinc műtétre.

Bár végül megkapta a várt műtét a kisfiú, már túl késő volt (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Amikor Harvey Morrison 2016-ban megszületett gerincferdülést diagnosztizáltak nála, amely következtében a gerincoszlop elgörbül, gyakran S vagy C alakban. Az állapot már születése előtt jelen volt, és amikor egyéves lett, a kisfiú szülei, Gillian és Stephen Morrison megtudták, hogy fiuk gerincferdülése sokkal súlyosabb mint először gondolták.

Azt mondták nekünk, hogy a bordái már elkezdték összenyomni a tüdejét, és a gerincferdülésének kordában tartása élet-halál kérdése számára. Várnunk kellett, mivel akkor még túl kicsi volt az orvosi beavatkozáshoz

- írta Gillian a közösségi médiában.

A Dublinból származó család éveken át figyelemmel kísérte Harvey állapotát. A betegsége azonban rosszabbodott, és számos szövődmény miatt többször kórházba került, köztük részlegesen összeesett tüdővel, tüdőgyulladással és egyéb problémákkal.

2022 februárjában Gillian és Stephen arról értesült, hogy Harvey gerincferdülése rohamosan romlik, ezért felkerült a sürgős műtéti listára, 75°-os görbülettel. Bár az életmentő műtétet 2022 augusztusára tűzték ki, az aggódó szülők állítják, hogy teljes hallgatásba burkolózott a kórház.

Nehéz szavakba önteni, mennyire gyűlölöm jelenleg az egészségügyi rendszerünket, mind a köz-, mind a magánszférát... Látom, ahogy fizikailag leépül, és mégis falakba ütközöm. A kórházak tologatják az időpontokat, és nekünk mindig csak alkalmazkodnunk kell

- számolt be frusztrációjáról Gillian 2022 októberében.

Végül új műtéti időpontot kaptak 2023 áprilisára. Azonban egy héttel a beavatkozás előtt a család értesült arról, hogy a műtétet magyarázat nélkül törölték.

Még abban az évben az édesanya háromgyermekes anyaként megosztott egy videót, amelyben kisfia nehezen lélegzik, és hozzátette, hogy továbbra sincs új műtéti időpont.

Újra és újra látom, hogy a kisfiam küzd az életben maradásért, hogyan lehet ez igazságos?

- írta a videóhoz édesanyja.