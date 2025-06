Mr. és Mrs. Smith: 20 éves a film, ami összehozta Brad Pittet és Angelina Jolie-t

A tökéletes házaspár, akinek a konyhájában több gépfegyver van, mint egy kisebb dél-amerikai országban. A Mr. és Mrs. Smith 20 évvel ezelőtt nemcsak fergeteges akciójeleneteivel és humorával kápráztatta el a fél világot, hanem a kor két legszebb emberét, Brad Pittet és Angelina Jolie-t is összehozta írta meg az Origo. A kémia izzott köztük a forgatáson, ami a vásznon is átüt – Jennifer Aniston legnagyobb bánatára, akinek a házasságába került ez a film - írja az Origo.

A Brad Pitt filmek egyik legemlékezetesebb darabja a Mr. és Mrs.Smith (Fotó: Entertainment Pictures)

Brad Pitt Angelina Jolie miatt maradt a filmben

A bérgyilkos házaspár kalandjai 2005 egyik legnagyobb kasszasikere lett, és 20 év elteltével is látványos, szórakoztató és nosztalgikus film mutat rá az Origo cikke. A képernyőn látható forró jelenetek nem véletlenek, hiszen a való életben is egymásra talált a két színész, ami egy hollywoodi szerelmi botrányba torkollott.

A producerek eredetileg Nicole Kidmant szerették volna Jane szerepére, aki viszont egyeztetési gondok miatt kiszállt. Amikor ez kiderült, Pitt is jelezte, hogy elhagyná a projektet. Aztán megjelent Angelina Jolie neve a stáblistán, és Pitt azonnal meggondolta magát.

Johnny Depp is a kiszemeltek között volt

Az Origo szerint John Smith szerepére Johnny Depp volt az első kiszemelt, de túl elfoglalt volt. Will Smith neve is felmerült. Jane szerepére Jolie és Kidman mellett Catherine Zeta-Jones és Cate Blanchett is esélyes volt.

A végül kiválasztott főszereplők egyenlő gázsit kaptak: 20-20 millió dollárt. A film költségvetése ezzel elérte a 110 milliót. Összesen 15 különböző forgatókönyv készült a produkcióhoz, és jelentős utóforgatásokra is sor került.

Brad Pitt és Angelina Jolie később a való életben is harcoltak egymás ellen (Fotó: Entertainment Pictures)

Közönségbarátra vágták a szexet

A filmben szereplő szexjelenetek eredetileg sokkal forróbbak lettek volna, de a magas gyártási költségek miatt a stúbó kedvezőbb korhatár-besorolásra törekedett. Ezért "finomabb" verzó került a mozikba, de a kémia így is átütött.

A legemlékezetesebb mellékszereplő Vince Vaughn, aki Eddie-t, egy másik bérgyilkost alakított. Egyik emlékezetes mondata: "500 ezer alatt fel se kelek" – amit a 90-es évek szupermodelljétől, Linda Evangelistától "kölcsönzött".