A Harry Potter sztárja már a halálra készül: „Cserben hagyott a testem"

A 84 éves brit színésznő Miriam Margolyes nemrég egy interjúban elárulta, hogy rendkívüli fájdalmai vannak, és úgy érzi, hogy egyre közelebb van hozzá az utolsó napja. A Harry Potter filmek Bimba professzora gerincproblémáktól, és csontritkulástól szenved, és az elmúlt években már nagyon nehezen tudott csak mozogni. Miriam ráadásul a legrosszabbat teszi magával, ugyanis saját bevallása szerint csak magának köszönheti, hogy ilyen állapotba került. Mindezt pedig azért mondja, mert az élete nagy részében kerülte a sportot és az egészséges életmódot - írja a Life.
Nem tudok mozogni, lerokkantam. Nem foglalkoztam az egészségemmel, most meg járókerettel járhatok. Egész életemben időpocsékolásnak tartotam a mozgást, most pedig kiderül, hogy az tartana életben. Ostoba voltam, és cserben hagyott a testem.
- kezdte beszámolóját az idős színésznő, aki néhány hónappal ezelőtt le is rokkant. Majd hozzátette:
Segítséget kell igénybe vennem szinte mindenhez. Úgy érzem, hogy nincs sok hátra nekem. Maximum 5-6 éven belül meghalok. Ha nem előbb. Nem akarok egy lassan múló fájdalommal teli időszakot átélni. Ha elveszíteném a beszámíthatóságomat, akkor szeretném, ha eutanáziát hajtanának végre rajtam. Önmagamként akarnék meghalni, nem kevesebbként.
