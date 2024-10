Maggie Smith halála után nem sokkal kiderült: gyógyíthatatlan beteg a Harry Potter-filmek másik sztárja

Még felocsúdni sem volt ideje a Harry Potter-sorozat rajongóinak Maggie Smith halála után, kiderült, hogy a filmek egy másik sztárja, Miriam Margolyes súlyos betegséggel küzd. A sorozatban Pomona Bimba professzort játszó színésznő ugyanis egy interjúban arról beszélt, hogy már csak néhány éve lehet hátra, ugyanis egyre nehezebben viseli a gerincproblémáit. A gerinccsatorna-szűkülettel küzdő sztár már csak kerekesszék segítségével tud hosszabb utakat megtenni, és nagyon elszomorítja, hogy emiatt már filmszerepet sem tud elvállalni.

Maggie Smith halála után újabb szomorú hír érkezett a roxforti tanárokról Fotó: HIP/ Northfoto

A 83 éves színésznő két részben is magára öltötte a gyógynövénytan professzor szerepét, és rengeteg rajongóra tett szert az ikonikus jelenetben, amikor mandragórát ültetnek a Titkok kamrája című részben. Margolyes többször is kijelentette, hogy szívesen magára öltené még a tanárnő szerepét, és színpadi színészként is szívesen vállalna még fellépéseket, azonban egészségügyi helyzete ezt nem teszi lehetővé.

A színésznő vallomását az Unilad idézte:

Nem szívesen hagyom magam mögött a szereplést, amikor tudom, hogy már nem sok időm van hátra. Maximum 5-6 évet kaphatok még a sorstól. Szeretnék olyan szerepeket eljátszani, amelyekben nem kerekesszékben ülök, de nem vagyok elég erős hozzá. A zsibbadást és a fájdalmat okozó gerincem korlátai lehangolóak

- árulta el az idős színésznő.