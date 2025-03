Tom Cruise heiikopterrel vitte randizni dögös új barátnőjét

Legutóbb Valentin-napon kapták lencsevégre a két hírességet. Most pedig Tom Cruise és Ana de Armas második közös nyilvános megjelenése egy londoni helikopter leszállópályán történt. A képeket látva a két színész nehezen tagadhatná le, hogy egy párt alkotnak.

Tom Cruise és Ana de Armas a fellegekben töltötték idejüket együtt (Fotó: Doug Peters/ EMPICS Entertainment / Northfoto)

Tom Cruise és új barátnője a fellegekben voltak

A 36 éves színésznő, Ana de Armas és a Top Gun sztárja épp egy közös helikopterezésből tért vissza, amikor lefotózták őket a londoni leszállópályán. Tom Cruise a személyzettel csevegett, miközben a kubai színésznő bájosan mosolygott mellette. Egyértelműen látszott, hogy mindketten nagyon jó hangulatban vannak, és hogy nagyon jól sikerült a közös fellegekben töltött kiruccanásuk. A párost előtte való nap is látták ugyanott, tehát feltételezhető, hogy egy egész napot együtt töltöttek.

Nem ez volt az első randijuk

Legutóbb Valentin-napon kapták lencsevégre a két hollywood-i sztárt. Tom Cruise és Ana de Armas február 14-én egy romantikus vacsora után sétáltak ki a londoni Soho egyik étterméből, amikor a rajongók megállították őket. A Mission: Impossible-széria főszereplője és a Szöszi című Marilyn Monroe életrajzi film címszereplője akkor is nagyon jó hangulatban voltak. Olyannyira, hogy még fotózkodtak is a rajongóikkal. Bár akkor egy bennfentes azt nyilatkozta a People-nek, hogy semmilyen romantikus vacsora nem volt, pusztán az ügynökeikkel együtt vacsoráztak és beszélgettek jövőbeli együttműködéseikről. Most viszont a második helikopteres kaland után már nem tudják letagadni, hogy van köztük valami.

Ana de Armas csak úgy falja a hollywoodi szépfiúkat (Fotó: MediaPunch / Northfoto)

Ana de Armas csak úgy falja a hollywood-i szépfiúkat

Azt már megszokhattuk, hogy a 62 éves Tom Cruise mellett mindig egy roppant fiatal és csinos hölgyet látni, de most úgy néz ki emberére akadt. Ugyanis Ana de Armas is híres arról, hogy A-listás sztárokat állít maga mellé. Keanu Reeves és Chris Evans háromszor dolgozott vele, Daniel Craig, Adrien Brody és Ryan Gosling pedig kétszer osztozott vele a vásznon.Az egyetlen sztárkolléga, akivel azonban ténylegesen romantikus kapcsolatba került, Ben Affleck volt. Ana de Armas és Ben Affleck a közös filmjük, a Mélyvíz forgatásán szerettek egymásba és közel egy évig voltak együtt.