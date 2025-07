Most kaptuk a szomorú hírt: válik az X-Faktor sztárja

Úgy tűnik, véget érhet a Coronation Street egykori színésznője, Georgia May Foote és X-Faktor sztár férje, Kris Evans házassága – mindössze két évvel az esküvő után. A brit sajtó információi szerint a pár már külön él, és válás felé tartanak.

Válik X-Faktor sztárja Fotó: Shutterstock

Georgia, aki 2010 és 2015 között játszotta Katy Armstrongot a népszerű ITV-sorozatban, sosem félt megosztani magánélete részleteit a közösségi médiában. Most azonban úgy tűnik, a 34 éves színésznő egyedül tervezi a jövőjét. A Bury városából származó Georgia és zenei producerként dolgozó férje, Kris Evans 2023-ban mondták ki a boldogító igent, miután két évig voltak jegyesek. Azóta viszont a színésznő minden nyomát eltüntette férjének a közösségi oldalairól, beleértve az esküvői fotóikat is. A képek továbbra is megtalálhatók Kris Instagram-oldalán, ahogyan a 2021. december 31-én közzétett eljegyzési bejegyzés is. Egy közeli ismerős azt nyilatkozta:

Georgia házassága Kris-szel úgy tűnik, véget ért. A kapcsolatuk válságban van. Georgia már a jövőjére koncentrál, barátai és családja veszi körül.

A rajongók is felfigyeltek arra, hogy Georgia legutóbbi posztjaiban már nem visel jegygyűrűt, és barátnőivel pihent egy wellness hétvégén. Az egyik bejegyzésében ezt írta:

Egy nap tiszta kényeztetés a legjobb barátnőmmel a világon.

Korábban még így áradozott az esküvőjéről:

Hozzámegyek a legjobb barátomhoz. A férfihoz, aki jobb emberré tett. Nem hittem, hogy találok valakit, aki igazán engem szeret – de megtaláltam.

A hivatalos válást egyelőre nem erősítették meg, de a jelek szerint Georgia és Kris házassága már csak a múlt része - írja a Mirror.