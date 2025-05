Máris megvan Sydney Sweeney új barátja? Balhés rapsztárral kapták lencsevégre a szőke bombázót

Alaposan felkavarta a hollywoodi állóvizet az idei évben Sydney Sweeney és exe, Jonathan Davino szakítása. A producer és a színésznő 2018 óta alkottak egy párt, és már az esküvőt tervezték, ám áprilisban váratlanul szakítottak. A filmfellegvár egyik legfoglalkoztatottabb szépségét pedig az elmúlt hetekben rendre szóba hozták több férfival is, mint lehetséges új udvarló. Közülük mindenképp kiemelkedik kollégája, Glen Powell, akivel az Imádlak utálni című romantikus komédiában együtt is játszottak. Azonban most egy újabb kihívó szállhatott ringbe Sweeney kisasszony kegyeiért, legalábbis egy Las Vegas-i partin készült felvételek erről árulkodnak - írja az Origo.

Sydney Sweeney és volt vőlegénye, Jonathan Davino esküvője idén lett volna, de a színésznő lefújta (Fotó: TheImageDirect.com)

Sydney Sweeney egy igazi rosszfiúval szűrte össze a levet

Ugyan a kaszinómetropoliszban tartott celebbulin többen is tiszteletüket tették, a legnagyobb figyelem mégis egyértelműen Sydney Sweeney-re és a jelenkor egyik legbalhésabb rapperére, Machine Gun Kelly-re hárult. Több felvétel is arról árulkodik, hogy a két fiatal jól láthatóan élvezte egymás társaságát. Instagramon még közösen pózoltak A Fehér Lótusz 3. évadának sztárjával, az esküvőjét a közelmúltban szintúgy elhalasztó Patrick Schwarzeneggerrel is.

Egy X-re felkerült felvételen pedig már egy fokkal intimebb közelségben is szemet vethetünk a színésznőre, és a tavaly 4 év együttlét után Megan Fox-szal szakító MGK-re. A képen az látható, hogy Sydney Sweeney és a mindig közönségbotránkoztató módon öltözködő előadóművész szorosan ölelkeznek, ez pedig igazi lavinát indított el a közösségi médiában, a találgatások rögtön megkezdődtek.

Newly-single Sydney Sweeney shares intimate moment with MGK in Las Vegas https://t.co/Hooqi4IYnP pic.twitter.com/uoCHVT36pq — Page Six (@PageSix) May 4, 2025

Vajon a szemünk láttára formálódik Hollywood következő sztárpárja, és máris megvan az Eufória 3. évadán serényen dolgozó Sweeney új barátja, vagy csak puszta félreértés az egész?