Jason Momoa őrült pogózásba kezdett Ozzy Osbourne búcsúkoncertjén

Egy korszak zárult le július 5-én Birminghamben, amikor a legendás Black Sabbath frontembere, Ozzy Osbourne végleg elbúcsúzott a színpadtól. A "Back to the Beginning" című gálaest a Villa Park stadionban zajlott, és nemcsak Ozzy miatt lett rocktörténelmi esemény, hanem a körülötte zajló őrület miatt is: eljegyzés, sztárok és vérpezsdítő pogó – igazi heavy metal búcsú, méltó a „Sötétség Hercegéhez”.

Ozzy Osbourne búcsúkoncertje igazi érzelmi hullámvasút volt (Fotó: AFP)

Ozzy Osbourne koncertezett egyet utoljára a betegsége ellenére

A rocklegenda, aki 76 évesen már csak korlátozottan tud mozogni Parkinson-kórja miatt, egy denevérszárnyakkal díszített trónon ülve vonult be a színpadra, ahonnan még egyszer utoljára végigvitte pályafutása ikonikus slágereit. A „Crazy Train”, a „War Pigs” és az „Iron Man” hangjai megrázták Birmingham városát – ahol egykoron minden elkezdődött.

Lánykérés és 18 karátos gyűrű

A koncert egyik legmeghatóbb pillanata Ozzy Osbourne lánya, Kelly nevéhez fűződik. A közönség legnagyobb meglepetésére Kelly a koncert után bejelentette eljegyzését: párja nem más, mint a Slipknot maszkos DJ-je, Sid Wilson. A backstage-ben megtörtént lánykérés során egy különleges, 18 karátos aranygyűrűt húzott a szőkeség ujjára, amit citrin és sárga-fehér gyémántok díszítettek. Az elérzékenyült Ozzy – szokásához híven – kimért, brit humorral kommentálta a pillanatot:

„B.szd meg, nem veheted el a lányom” – majd természetesen nevetve megölelte a párt.

Kelly Osbourne-nak a backstage-ben kérték meg a kezét (Fotó: Youtube)

Jason Momoa is jól érezte magát a közönség soraiban

Ha ez nem lett volna elég, a közönség soraiban egy izmos, tetovált alak is feltűnt – nem más, mint Jason Momoa. A hollywoodi akciósztár óriási metálrajongó, így egyszercsak fogta magát és berobbant az első sorokba, és a Pantera vendégfellépése alatt úgy pogózott, mintha az élete múlna rajta. A szemtanúk szerint Momoa előbb odaadta a telefonját a színpadon egy stábtagnak, majd úgy vetette bele magát a tömegbe a színpadról, mintha egy Halálos iramban-film forgatásán lenne, és egy rövid időre ő lett az este nem hivatalos sztárja – Ozzy mellett, természetesen.