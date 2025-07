„Ez olyan romantikus” - Lily Allennek annyi abortusza volt, hogy meg sem tudja számolni: itt a pokoli vallomás

A popsztár kendőzetlen őszinteséggel vallott az eddig féltve őrzött titkairól. Lily Allen egy beszélgetős műsorban fedte fel, hogy volt időszak, amikor állandóan teherbe esett és már nem is tudná megmondani, hogy pontosan hány abortuszon van túl.

Lily Allen abortuszai sokkolták a világot (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Lily Allen terhes volt, méghozzá állandóan

A 40 éves énekesnő a Miss Me? című podcast műsorban beszélgetett legjobb barátnőjével, Miquita Oliver-rel a fogamzásgátlásról, amikor úgy döntött, hogy felfedi az eddig féltve őrzött titkát. Lily Allen bevallotta, hogy volt időszak, amikor állandóan teherbe esett. Úgy jellemezte a reproduktív rendszerét, mintha egy 'totális katasztrófa övezet' lenne. Majd a fogamzásgátlásról kezdett elmélkedni, amikor is megnyugtatta barátnőjét, hogy most már van spirálja. Azt azonban nem tudta megmondani, hogy mióta:

Csak arra emlékszem, hogy most már van spirálom. Azt hiszem, már a harmadik, talán a negyedik, és emlékszem, hogy azelőtt ez egy teljes katasztrófa övezet volt. Igen, állandóan terhes lettem, állandóan.

Lily Allen nem tudná megmondani, hogy pontosan hány abortuszon van túl

Az énekesnő barátnője teljesen ledöbbent. Lily Allen azonban csak kuncogott és dúdolni kezdett Frank Sinatra My Way című számára egy szöveget:

"Abortuszok, volt már néhány... és aztán megint... nem emlékszem pontosan, hogy hány. Nem emlékszem. Talán négy vagy öt."

Lily Allen beismerte, hogy volt időszak, amikor állandóan terhes volt

(Fotó: Ron Adar / Northfoto)

Lily Allen hálás volt egy férfinak, aki fizette az abortusz költségeit

Miquita Oliver nagyon megörült a hír hallatán, ugyanis neki is legalább 5 abortusza volt:

"Lily, annyira boldog vagyok, hogy ezt kimondhatom, és te is ezt kimondhatod, és senki nem jött, hogy lelőjön minket és ítélkezzen. Körülbelül ugyanannyi abortuszunk volt."

Lily Allen pedig erre reagálva megosztotta az egyik abortuszos élményét egy férfival, aki kifizette a költségeket:

"Emlékszem, egyszer teherbe estem, a férfi fizette az abortuszomat, én pedig azt gondoltam, hogy ez olyan romantikus."

Később azonban megváltozott az énekesnő véleménye, ugyanis a férfi többet nem üzent neki. Majd Lily Allen le is zárta a témát azzal, hogy teljesen őrült volt akkor is, meg most is az: