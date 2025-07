Jennifer Lopez megosztotta oldalain a magyar flashmobot!

A célunk az volt, hogy igazi, magyar energiával, szeretettel és összefogással küldjünk egy üzenetet JLo-nak, hogy megmutassuk, mit jelent számunkra az ő zenéje, a mozgás öröme és a közösség ereje. Minden mozdulatban ott volt a magyar szív dobbanása, a kultúránk lendülete és az a büszkeség, amit Budapest és Magyarország képvisel. Az, hogy Jennifer Lopez ezt meglátta, átélte, és meg is osztotta, minden táncos, minden résztvevő számára óriási visszajelzés. Ez nemcsak szakmai, hanem emberi siker is, egy olyan pillanat, ami megmutatta, mire vagyunk képesek együtt. Örökre bennem marad ez az élmény, ez a nap, ez a közös lüktetés a Hősök terén. Ez a flashmob nemcsak a popkultúráról szólt, hanem rólunk, magyarokról is