Nem csitul a válási botrány! Denise Richards ügyvédje nem kímélte Aaron Phypers-t

Amellett, hogy Phypers úr a felek házassága alatt többször is bántalmazta Richards asszonyt, Phypers úr azóta is zaklatja Richards asszonyt, hogy kézbesítették neki az ideiglenes távoltartási végzést, többek között azzal, hogy privát információkat terjesztett Richards asszony mobiltelefonjáról és laptopjáról, amelyeket ellopott. Ezek a cselekmények továbbra is zavarják Ms. Richards nyugalmát