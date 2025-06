„Rib*nc!” – Nincs vége, Justin Bieber kíméletlenül üzent, miután felesége levette a jegygyűrűt

Egyre több jel utal arra, hogy Justin Bieber és Hailey Bieber házassága romokban van. A minap Hailey olajat öntött a tűzre azzal, hogy jegygyűrűje nélkül jelent meg, ezt pedig Justin sem hagyhatta szó nélkül. Rejtélyes Instagram sztorikkal reagált erre.

Justin Bieber gyereke születése óta nem tud kijönni Hailey Bieber-el

(Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Justin Bieber rejtélyes üzenetekkel reagált felesége jegygyűrű levételére

Pár napja Hailey Bieber-t lencsevégre kapták, ahogy két alkalommal is az 500 ezer dolláros jegygyűrűje nélkül jelent meg. Justin Bieber pedig ezt nem tudta szó nélkül hagyni. Reagálva felesége viselkedésére, elárasztotta Instagram oldalát egy másik tartalomgyártó videóival, amelyekben azt hangoztatja az influencer, hogy:

Rib*nc, ha 'csendes terrort' alkalmazol nálam, legalább azt mondd meg, hogy miért. Szorongásom van és túlgondolok mindent. Bal és jobb, kéz a kézben járnak. Ha hagysz nekem teret a hibázásra, akkor lesz is hiba.

Hailey Bieber-t a jegygyűrűje nélkül fotózták le

Justin Bieber-től már megszokott, hogy ilyen rejtélyes üzenetekkel reagál az őt ért 'támadásokra'. De arra senki nem számított, hogy egy ilyen komoly dolgot is inkább az interneten próbál megoldani. A feleségét, Hailey Bieber-t ugyanis pár nappal ezelőtt két alkalommal is lencsevégre kapták a jegygyűrűje nélkül New York-ban. Először a West Village-ben lévő The Commerce Inn-ben reggelizett, amikor lefotózták. Majd később akkor sikerült lekapni őt, amikor együtt vacsorázott a Chez Fifi étteremben Suki Waterhouse és Camila Morrone modellekkel, szintén a jegygyűrűje nélkül.

Justin Bieber feleségének elege van a kapcsolatukat ért támadásokból

(Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Küszöbön a válás

Egyre több olyan jelzést kapnak a rajongók, amik arra utalnak, hogy a sztárpár házasságának befellegzett. Bieberék legutóbb akkor váltottak ki aggodalmat, amikor Hailey márciusban az Instagramon kikövette a férjét. Akkor a Rhode alapítója azt állította, hogy ez egy hiba miatt történt, miután Justin újra aktiválta a fiókját. Majd ezután Justin Bieber képviselője még egy nyilatkozatot is kiadott arról, hogy minden rendben az énekes házasságával. A rajongókat ez azonban egyáltalán nem nyugtatta meg. Sőt, csak tovább bonyolódott a helyzet, amikor Justin Bieber inkább otthon maradt hokimeccset nézni és nem kísérte el feleségét a 2025-ös Met-gálára. Ezek után pedig Hailey volt az, aki múlt hónapban a Vogue-nak tett interjújában próbálta eloszlatni a kételyeket. Azt nyilatkozta házasságáról, hogy: