Hihetetlen: kirabolták a gyönyörű énekesnő otthonát, hatalmas a kár

Már tart egy ideje a hollywoodi rablássorozat, és ezúttal Jessie J házát pécézték ki a behatolók.

Jessie J házába is ugyanolyan módszerrel jutottak be, ahogyan a korábbi áldozatokéba / Fotó: AFP

Jessie J a legfrissebb áldozat

Az elmúlt hónapokban nagy nevek estek áldozatául a betörőknek. Júliusban a mémekből megismert amerikai rapperhölgy, Bhad Bhabie otthonának hátsó ajtaját törték be, majd ellopták a házból az ékszereit és a táskáját. Augusztusban a Forrest Gump-ot megtestesítő Tom Hanks és Rita Wilson sziklafalon fekvő házát fosztották ki, hasonló módszerekkel: betört ajtók és ablakok, eltűnt értékek, nyomtalan távozás. Legutóbb a Modern család sztárjának, Sarah Hylandnek és Marlon Wayans humoristának az otthona volt az ismeretlen elkövetők következő állomása. Péntek reggel pedig Jessie Ellen Cornish, a Jessie J-ként ismert amerikai énekesnő otthonát is kirabolták. 20000 dollár értéknyi ékszert vittek el az elkövetők. Azért is volt könnyű célpont az énekesnő háza, mert Jessie J mostanában sokat turnézik, az pedig pluszban megkönnyítette a dolgukat, hogy Jessie J férje sem volt otthon, amikor megtörtént a betörés.

A rendőrség gőzerővel dolgozik, hogy valakit a betörésekhez tudjanak kötni, ám eddig nem jártak sikerrel a tettes/tettesek előkerítésében. Tisztában kell lenni a ténnyel, hogy valaki vagy valakik szándékosan a hírességek otthonát vették célkeresztbe, így Hollywoodban is érdemes lenne még jobban figyelni arra, hogy az ajtók megfelelően záródnak-e, valamint a kamerák és érzékelők rendesen üzemeljenek.