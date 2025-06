Gyászol a sztárvilág, elhunyt a világhírű énekesnő

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy 57 éves korában elhunyt Rebekah Del Rio. Az énekesnőre június 23-án találtak rá holtan Los Angeles-i otthonában, a halála okát egyelőre nem lehet tudni. A hírt a Los Angeles-i halottkémi hivatal is megerősítette, habár további részleteket még nem hoztak nyilvánosságra.

57 éves korában elhunyt a világhírű énekesnő / Fotó: Freepik

Rebekah Llorando karakterének megformálásával vált ismertté David Lynch 2001-es filmjében, a Mulholland Drive-ban. Az énekesnő és az ünnepelt filmrendező találkozása egy közös ügynökön keresztül történt, még a 90-es évek közepén. Rebekah halála egyébként 16 évvel azután következett be, hogy a fia, Phillip C. DeMars 2009-ben, alig 23 éves korában elhunyt. Az énekesnő emléke előtt az unokaöccse, Dan Coronado egy megható posztban tisztelgett a közösségi médiában, a tragikus hír pedig a rajongókat is mélységesen megrázta - írja a Mirror.

