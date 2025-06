Óriási a balhé: betörtek Brad Pitt álomházába! – Itt vannak a részletek

Rablás áldozata lett Brad Pitt! Habár a hollywoodi világsztár a betöréskor nem volt otthon, három tolvaj a kerítésen átmászva betört a színész Los Angeles-i birtokára. A hatóságok közlése szerint az eset helyi idő szerint szerda este fél tízkor történt.

Már Brad Pitt háza sem tabu, a banditák kíméletlenül berontottak a szívtipró otthonába (Fotó: Photo Image Press / Northfoto)

Az egyelőre nem tisztázott, hogy Brad Pitt barátnője, Ines de Ramon otthon volt-e a történtekkor. Az azonban kiderült, hogy a környéken, ahol élnek, Los Felizben, a napokban több sztárhoz is ugyanígy betörtek. Így járt többek között a színész ex-barátnője, Jennifer Aniston, de Tom Hanks, Rita Wilson, illetve Nicole Kidman és Keith Urban sem úszták meg.

Brad Pitt betörés helyett a vörös szőnyeget választotta

A nyomozás jelenlegi állása szerint a három rabló a kerítésen átmászva közelítette meg az álomházat. Azt egyelőre a hatóságok nem közölték, hogy valamit sikerült-e eltulajdonítaniuk. Egy biztos: a színész nem volt otthon, mivel Pitt a hét elején az Egyesült Királyságban tette tiszteletét, hogy részt vegyen új filmjének európai premierjén.

Az említett alkotást az Oscar-díjas világsztár a Top Gun: Maverick filmek producerével, Joseph Kosinskivel közösen hozta össze. Közös céljuk az volt, hogy sallangmentesen, élethű módon mutassák be a Forma-1 világát. A hollywoodi projekt elkészítésében részt vett Lewis Hamilton is, aki kifejezetten arra ügyelt, hogy az igazság jöjjön át a képernyőkön. A regnáló világbajnok, Max Verstappen azonban már a filmgyártás alatt sem törődött a forgatással, így nem meglepő, hogy a New York-i, illetve londoni premieren sem vett részt – írja a Mirror.