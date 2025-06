Ariana Grande átalakulásának útja: Popdívából porcelánbaba - Galéria

Ariana Grande karrierje a 2010-es évek elején indult be igazán, azóta pedig folyamatosan fejlődik és megújul.

Ariana Grande éveken keresztül ezzel a külsővel hódított (Fotó: Pma/Admedia)

Ariana Grande tehetsége korán megmutatkozott

Ariana Grande-Butera 1993. június 26-án született, gyerekkorában már élénken érdeklődött a színház és a zene iránt, és az is hamar világossá vált, hogy tehetsége nem mindennapi. Karrierje a Broadway színpadán kezdődött, ahol 2008-ban megkapta Charlotte szerepét a 13 című musicalben, a szélesebb közönség azonban a Nickelodeon Victorious című sorozatában ismerhette meg. Ez a szerep meghozta számára az első nagyobb ismertséget, de Ariana mindig a zene felé húzott. Már ebben az időszakban is töltött fel feldolgozásokat a YouTube-ra, ahol Mariah Carey és Whitney Houston dalait lenyűgöző hangterjedelemmel énekelte. Ezeknek a videóknak köszönheti, hogy megkapta élete első lemezszerződését. Első stúdióalbuma 2013-ban jelent meg, karrierje innentől kezdve megállíthatatlan volt.

Négy évvel később, a 2017-ben történt a manchesteri terrortámadás, amely egy teltházas koncertjét történt, s bár az énekesnő nem sérült meg, turnéjának további állomásait lemondta. A történtek után megszervezte az One Love Manchester jótékonysági koncertet, amellyel nemcsak több millió dollárt gyűjtött a túlélők és családjaik számára, de példát is mutatott emberségből és kitartásból. Ariana Grande betegsége tulajdonképpen itt indult, amit azóta már diagnosztizáltak is: Hosszú évek óta szenved a PTSD nevű betegségben, ami a manchesteri támadás, exe, Mac Miller halála és a mindennapos cyberbullying hatásainak is köszönhető.

2020-ban, a világjárvány közepette, Ariana kiadta a Positions című albumát, amely ismét új oldalát mutatta be: lágyabb, R&B-orientált dallamok, romantikus szövegek és felnőttebb hangvétel jellemezte. Egy évvel később férjhez ment Dalton Gomez ingatlanügynökhöz, de kapcsolatuk 2023-ban véget ért.

Ariana Grande 2025-ben: Külső megjelenésének átalakulása sokakat megdöbbentett

Ariana Grande külseje az évek során jelentős változáson ment keresztül – stílusában és sminkjében is egyaránt. A korai évek vörös hajszíne, amelyet a Victorious miatt festett be, hamar természetes barna árnyalatra váltott, és kialakult ikonikus megjelenése: magas lófarok, cicás tusvonal, telt ajkak, porcelánbőr. 2016 után Ariana egyre inkább nőies, kifinomult megjelenést képviselt. A sminkje letisztultabb, mégis határozott maradt, és divatválasztásai is sokkal tudatosabbá váltak. Gyakran viselt monokróm, pasztell vagy futurisztikus ruhákat, melyekkel kiemelte törékeny alakját, mégis erős személyiségét.