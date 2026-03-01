300 millió volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Február közepén elvitték a hatoslottó több milliárdos főnyereményét, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a héten csak "zsebpénzért" lehetett ikszelni: 315 millió forint volt a tét.
2026. március 1-jén, vasárnap ismét hatoslottó-sorsolást tartottak. Mutatjuk a kihúzott számokat:
2 (kettő)
15 (tizenöt)
23 (huszonhárom)
34 (harmincnégy)
37 (harminchét)
44 (negyvennégy)
A kilencedik játékhét vasárnapi sorsolásán nem volt telitalálatos szelvény, így a jövő héten már 395 millió forintért lehet játszani.
Az e heti Joker- és ötöslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.