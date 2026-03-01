300 millió volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Február közepén elvitték a hatoslottó több milliárdos főnyereményét, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a héten csak "zsebpénzért" lehetett ikszelni: 315 millió forint volt a tét.

Vajon ezúttal milyen nyerőszámokkal lehetett nyerni a hatoslottón? Eláruljuk! Fotó: Markovics Gábor

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

2026. március 1-jén, vasárnap ismét hatoslottó-sorsolást tartottak. Mutatjuk a kihúzott számokat:

2 (kettő)

15 (tizenöt)

23 (huszonhárom)

34 (harmincnégy)

37 (harminchét)

44 (negyvennégy)

A kilencedik játékhét vasárnapi sorsolásán nem volt telitalálatos szelvény, így a jövő héten már 395 millió forintért lehet játszani.

