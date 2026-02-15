Elvitték a hatoslottó főnyereményét: új milliárdosa van Magyarországnak

2026. február 15-én, a hetedik játékhéten ismét hatoslottó-sorsolást tartottak. Ezúttal már közel 2,5 milliárd forintért lehetett játszani.
Hatalmas volt a tét, milliárdokat lehetett nyerni. Ezeket a nyerőszámokat húzták ki a hatoslottó-sorsoláson:
4 (négy)
10 (tíz)
22 (huszonkettő)
26 (huszonhat)
27 (huszonhét)
38 (harmincnyolc)
Egy szerencsés játékos mind a hat számot eltalálta, így az ő nyereménye bő 2 milliárd 492 millió forint. A jövő héten 50 millióért lehet majd ikszelni.
Az e heti ötöslottó- és Joker-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
