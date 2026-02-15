Elvitték a hatoslottó főnyereményét: új milliárdosa van Magyarországnak

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 16:07
Valaki elvitte a főnyereményt! Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!

2026. február 15-én, a hetedik játékhéten ismét hatoslottó-sorsolást tartottak. Ezúttal már közel 2,5 milliárd forintért lehetett játszani.

Ezek a hatoslottó nyerőszámai
Fotó: Markovics Gábor

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

Hatalmas volt a tét, milliárdokat lehetett nyerni. Ezeket a nyerőszámokat húzták ki a hatoslottó-sorsoláson:

4 (négy)

10 (tíz)

22 (huszonkettő)

26 (huszonhat)

27 (huszonhét)

38 (harmincnyolc)

Egy szerencsés játékos mind a hat számot eltalálta, így az ő nyereménye bő 2 milliárd 492 millió forint. A jövő héten 50 millióért lehet majd ikszelni.

Az e heti ötöslottó- és Joker-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.

