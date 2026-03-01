Március 1-től változik az EESZT – íme minden fontos tudnivaló!

Március 1-jétől fontos változás lép életbe: az EESZT automatikus értesítést küld minden rögzített időpontról. Mit jelent ez a gyakorlatban és mi a teendője a betegeknek ezzel kapcsolatban? Mutatjuk!

Változás lesz az EESZT-rendszerében március 1-től. / Fotó: Németh András Péter / Mediaworks Archívum

Mi változik pontosan az EESZT-vel kapcsolatban?

Március 1-jétől az EESZT működtetője automatikus emlékeztető értesítést küld majd minden betegnek, akinek a digitális időpontfoglalási rendszerben (Járóbeteg Irányítási Rendszer - JIR) lefoglalt vizsgálati vagy kezelési időpontja van. Az értesítés formája SMS vagy e-mail lesz, az üzenet tartalma pedig

az ellátás pontos helyszíne,

az időpontja,

valamint egy egyértelmű útmutató és tájékoztatás lesz arról, hogyan és hol mondható le az időpont, ha a beteg mégsem tud megjelenni.

Az értesítés legkésőbb 48 órával a vizsgálat előtt érkezik meg, ha pedig a foglalás és az ellátás között kevesebb mint 48 óra telik el (gyorsított ügyintézés), az értesítést a foglalást követő 12 órán belül küldik ki.

Miért vezetik be az emlékeztető értesítést?

Az értesítési rendszer bevezetését a nem megjelent betegek magas aránya indokolta. Az állami egészségügyben komoly problémát jelentett, hogy a betegek jelentős része nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálaton vagy műtéten és erről előzetesen nem értesíti az intézményt. Ez pedig kihasználatlan kapacitásokat szül, mert miközben az orvos és a vizsgálóhely üresen állt, más betegek hosszú várólistákon várakoztak ugyanerre az ellátásra. A március 1-től kiküldött automatikus emlékeztető célja tehát a felelősségteljesebb betegszerep ösztönzése és a várólisták közvetett rövidítése a felszabaduló időpontok révén.

2024- óta van lehetőség a szakrendelésekre online is időpontot foglalni az EgészségAblak applikáció segítségével. / Fotó: YouTube / Magyarország Kormánya

Mit jelent a változás a gyakorlatban a betegekre nézve?

Az értesítésben szereplő lemondási opcióval egyszerűbbé válik a távolmaradás bejelentése. Ha időben lemondjuk a vizsgálatot, az időpont azonnal láthatóvá válik a rendszerben más várakozók számára. A 48 órás emlékeztető pedig segít a magánélet és a gyógykezelések összehangolásában, csökkentve az adminisztratív hibákból eredő mulasztásokat. Ahhoz azonban, hogy mindez megvalósuljon fontos, hogy az EESZT profilunkban (lakossági portálon) és az EgészségAblak applikációban ellenőrizzük, helyesen vannak-e megadva az adataink.