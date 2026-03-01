Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Albin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Március 1-től változik az EESZT – íme minden fontos tudnivaló!

EESZT
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 07:45
EgészségAblakidőpontfoglalási rendszeridőpontfoglalás
Az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelése érdekében a kormány jelentős módosításokat vezet be az állami egészségügyben. Ez fog változni az EESZT-vel kapcsolatban!
Bors
A szerző cikkei

Március 1-jétől fontos változás lép életbe: az EESZT automatikus értesítést küld minden rögzített időpontról. Mit jelent ez a gyakorlatban és mi a teendője a betegeknek ezzel kapcsolatban? Mutatjuk!

Változás lesz az EESZT rendszerében március 1-től.
Változás lesz az EESZT-rendszerében március 1-től. / Fotó: Németh András Péter /  Mediaworks Archívum

Mi változik pontosan az EESZT-vel kapcsolatban?

Március 1-jétől az EESZT működtetője automatikus emlékeztető értesítést küld majd minden betegnek, akinek a digitális időpontfoglalási rendszerben (Járóbeteg Irányítási Rendszer - JIR) lefoglalt vizsgálati vagy kezelési időpontja van. Az értesítés formája SMS vagy e-mail lesz, az üzenet tartalma pedig

  • az ellátás pontos helyszíne,
  • az időpontja,
  • valamint egy egyértelmű útmutató és tájékoztatás lesz arról, hogyan és hol mondható le az időpont, ha a beteg mégsem tud megjelenni.

Az értesítés legkésőbb 48 órával a vizsgálat előtt érkezik meg, ha pedig a foglalás és az ellátás között kevesebb mint 48 óra telik el (gyorsított ügyintézés), az értesítést a foglalást követő 12 órán belül küldik ki.

Miért vezetik be az emlékeztető értesítést?

Az értesítési rendszer bevezetését a nem megjelent betegek magas aránya indokolta. Az állami egészségügyben komoly problémát jelentett, hogy a betegek jelentős része nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálaton vagy műtéten és erről előzetesen nem értesíti az intézményt. Ez pedig kihasználatlan kapacitásokat szül, mert miközben az orvos és a vizsgálóhely üresen állt, más betegek hosszú várólistákon várakoztak ugyanerre az ellátásra. A március 1-től kiküldött automatikus emlékeztető célja tehát a felelősségteljesebb betegszerep ösztönzése és a várólisták közvetett rövidítése a felszabaduló időpontok révén.

2024- óta van lehetőség a szakrendelésekre online is időpontot foglalni az EgészségAblak applikáció segítségével. / Fotó: YouTube / Magyarország Kormánya

Mit jelent a változás a gyakorlatban a betegekre nézve?

Az értesítésben szereplő lemondási opcióval egyszerűbbé válik a távolmaradás bejelentése. Ha időben lemondjuk a vizsgálatot, az időpont azonnal láthatóvá válik a rendszerben más várakozók számára. A 48 órás emlékeztető pedig segít a magánélet és a gyógykezelések összehangolásában, csökkentve az adminisztratív hibákból eredő mulasztásokat. Ahhoz azonban, hogy mindez megvalósuljon fontos, hogy az EESZT profilunkban (lakossági portálon) és az EgészségAblak applikációban ellenőrizzük, helyesen vannak-e megadva az adataink.

Így ellenőrizhetjük és frissíthetjük az adatainkat

EESZT

EgészségAblak app

Látogassunk el az eeszt.gov.hu oldalra, és kattintsunk a Bejelentkezés gombra. A belépéshez a megszokott módon a KAÜ-azonosítóra (Ügyfélkapu+, DÁP) lesz szükség. Ezt követően az Önrendelkezés menüpontban válasszuk az Értesítési beállítások opciót. Itt ellenőrizhetjük a rendszerben rögzített e-mail címünket és telefonszámunkat és pipálhatjuk ki az Időpontfoglalási értesítések kérése jelölőnégyzet. Végezetül nyomjuk a Mentés gombra.

Nyissuk meg az alkalmazást. Kattintsunk alul a Továbbiak fülre, majd a Beállításokra. Ezután a lehetőségek közül válasszuk ki az elsőt, az értesítésekre vonatkozót, és engedélyezzük a rendszer számára a push-értesítéseket.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu