Március 1-től változik az EESZT – íme minden fontos tudnivaló!

Március 1-jétől fontos változás lép életbe: az EESZT automatikus értesítést küld minden rögzített időpontról. Mit jelent ez a gyakorlatban és mi a teendője a betegeknek ezzel kapcsolatban? Mutatjuk!
Március 1-jétől az EESZT működtetője automatikus emlékeztető értesítést küld majd minden betegnek, akinek a digitális időpontfoglalási rendszerben (Járóbeteg Irányítási Rendszer - JIR) lefoglalt vizsgálati vagy kezelési időpontja van. Az értesítés formája SMS vagy e-mail lesz, az üzenet tartalma pedig
Az értesítés legkésőbb 48 órával a vizsgálat előtt érkezik meg, ha pedig a foglalás és az ellátás között kevesebb mint 48 óra telik el (gyorsított ügyintézés), az értesítést a foglalást követő 12 órán belül küldik ki.
Az értesítési rendszer bevezetését a nem megjelent betegek magas aránya indokolta. Az állami egészségügyben komoly problémát jelentett, hogy a betegek jelentős része nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálaton vagy műtéten és erről előzetesen nem értesíti az intézményt. Ez pedig kihasználatlan kapacitásokat szül, mert miközben az orvos és a vizsgálóhely üresen állt, más betegek hosszú várólistákon várakoztak ugyanerre az ellátásra. A március 1-től kiküldött automatikus emlékeztető célja tehát a felelősségteljesebb betegszerep ösztönzése és a várólisták közvetett rövidítése a felszabaduló időpontok révén.
Az értesítésben szereplő lemondási opcióval egyszerűbbé válik a távolmaradás bejelentése. Ha időben lemondjuk a vizsgálatot, az időpont azonnal láthatóvá válik a rendszerben más várakozók számára. A 48 órás emlékeztető pedig segít a magánélet és a gyógykezelések összehangolásában, csökkentve az adminisztratív hibákból eredő mulasztásokat. Ahhoz azonban, hogy mindez megvalósuljon fontos, hogy az EESZT profilunkban (lakossági portálon) és az EgészségAblak applikációban ellenőrizzük, helyesen vannak-e megadva az adataink.
EESZT
EgészségAblak app
Látogassunk el az eeszt.gov.hu oldalra, és kattintsunk a Bejelentkezés gombra. A belépéshez a megszokott módon a KAÜ-azonosítóra (Ügyfélkapu+, DÁP) lesz szükség. Ezt követően az Önrendelkezés menüpontban válasszuk az Értesítési beállítások opciót. Itt ellenőrizhetjük a rendszerben rögzített e-mail címünket és telefonszámunkat és pipálhatjuk ki az Időpontfoglalási értesítések kérése jelölőnégyzet. Végezetül nyomjuk a Mentés gombra.
Nyissuk meg az alkalmazást. Kattintsunk alul a Továbbiak fülre, majd a Beállításokra. Ezután a lehetőségek közül válasszuk ki az elsőt, az értesítésekre vonatkozót, és engedélyezzük a rendszer számára a push-értesítéseket.
