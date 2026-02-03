Mondjunk nemet a családokat sújtó sarcokra! Ezt üzenhetjük a Nemzeti Petícióval

Európa-szerte elszabadultak az energiaárak, ehhez képest Magyarországon fizetik a legalacsonyabb rezsit. Március 23-ig tölthetjük ki a Nemzeti Petíciót, amellyel arra az elhibázott brüsszeli politikára is nemet mondhatunk, ami miatt Európában mindenhol megugrottak az energiaárak - írja a Metropol.
A rezsicsökkentésnek köszönhetően kedvező áron tarthattuk melegen otthonunkat. A rendkívüli téli hidegben emelkedtek a kiadásaink, a januári rezsistop segítségével a kormány 30 százalékos egyszeri kedvezményt adott a januári energiaszámlákra.
Európában az energiaválság, a szankciók, valamint a magas karbonadók jelentős áremelkedést idéztek elő. Azokban az uniós tagállamokban, amelyekben laza lakossági tarifaszabályozást alkalmaznak, a piaci folyamatok a háztartások energiaköltségeit is megnövelték, így mostanra egy átlagos uniós polgárnak jóval magasabb áram- és gázszámlát kell fizetnie, mint például egy amerikainak. Ez alól Magyarország kivétel.
Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a lakosság többsége rezsivédett áron jut az áramhoz, a gázhoz és a távhőhöz. A Nemzeti Petíció kapcsán Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára kiemelte, hogy ez nem csupán gazdasági kérdés, hanem a józan ész és a felelősség kérdése is.
Nem engedhetjük, hogy távoli, ideológiai alapú döntésekkel sodorják veszélybe a magyar családok nehezen megteremtett stabilitását és kiszámíthatóságát.
– fogalmazott az államtitkár Facebook-posztjában.
Orbán Viktor miniszterelnök már korábban ismertette a Nemzeti Petíció három pontját:
A kormányfő azt is kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az Európai Uniónak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. Ez ellen is üzenhetünk a Nemzeti Petícióval.
Március 23-ig megüzenhetjük, hogy nem szeretnénk az elhibázott politika miatt magasabb rezsiárakat
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.