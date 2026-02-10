Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Nagy bajt jelentett az IKEA: ha ilyet vettél, nehogy kipróbáld!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 07:25
Áramütés veszélye miatt történt termékvisszahívás. Az IKEA teljes visszatérítést ad az érintett termékek kapcsán
Az IKEA arra kéri az összes vásárlót, aki az érintett NYMÅNE falilámpákat megvásárolta, hogy ne használja azokat, egyúttal vegye fel a kapcsolatot az IKEA-val a teljes visszatérítés érdekében. Mint kiderült, gyártási hiba miatt a kábel szigetelése nem megfelelő, ezért áramütés veszélye áll fenn. Az érintett termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók.

Fotó: IKEA, az egyik termékvisszahívással érintett termék


Az érintett IKEA termékek

  • NYMÅNE fali-/olvasólámpa, fehér, cikkszám: 203.569.09
  • NYMÅNE fali-/olvasólámpa, antracit, cikkszám: 504.152.24
  • NYMÅNE dupla falilámpa, fehér, cikkszám: 204.286.47

Érintett dátumbélyegzők (YYWW): A 2217 és 2550 közötti dátumbélyegzők, a beszállító száma pedig 23241. A 2217 előtti és 2550 utáni dátumbélyegzővel ellátott, vagy más beszállítói számmal rendelkező termékeket nem érinti a visszahívás.


Mit kell tenniük a vásárlóknak?

Az érintett NYMÅNE falilámpákkal rendelkező vásárlók ne használják tovább a terméket, hanem vigyék vissza azokat bármelyik IKEA áruházba, ahol teljes visszatérítést kapnak. A vásárlás tényét nyugtával vagy számlával igazolni nem szükséges. 

NYMÅNE fali-/olvasólámpa: A dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpaernyőben lévő matricán található (az izzót el kell távolítani).

NYMÅNE dupla falilámpa: A dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpa hátoldalán lévő matricákon található.

A vásárlók minden esetben húzzák ki a falilámpát a konnektorból, mielőtt hozzáérnek - hívta fel a figyelmet az IKEA!

 

 

