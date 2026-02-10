Nagy bajt jelentett az IKEA: ha ilyet vettél, nehogy kipróbáld!

Az IKEA arra kéri az összes vásárlót, aki az érintett NYMÅNE falilámpákat megvásárolta, hogy ne használja azokat, egyúttal vegye fel a kapcsolatot az IKEA-val a teljes visszatérítés érdekében. Mint kiderült, gyártási hiba miatt a kábel szigetelése nem megfelelő, ezért áramütés veszélye áll fenn. Az érintett termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók.

Fotó: IKEA, az egyik termékvisszahívással érintett termék



Az érintett IKEA termékek

NYMÅNE fali-/olvasólámpa, fehér, cikkszám: 203.569.09

NYMÅNE fali-/olvasólámpa, antracit, cikkszám: 504.152.24

NYMÅNE dupla falilámpa, fehér, cikkszám: 204.286.47

Érintett dátumbélyegzők (YYWW): A 2217 és 2550 közötti dátumbélyegzők, a beszállító száma pedig 23241. A 2217 előtti és 2550 utáni dátumbélyegzővel ellátott, vagy más beszállítói számmal rendelkező termékeket nem érinti a visszahívás.



Mit kell tenniük a vásárlóknak?

Az érintett NYMÅNE falilámpákkal rendelkező vásárlók ne használják tovább a terméket, hanem vigyék vissza azokat bármelyik IKEA áruházba, ahol teljes visszatérítést kapnak. A vásárlás tényét nyugtával vagy számlával igazolni nem szükséges.

NYMÅNE fali-/olvasólámpa: A dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpaernyőben lévő matricán található (az izzót el kell távolítani).

NYMÅNE dupla falilámpa: A dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpa hátoldalán lévő matricákon található.

A vásárlók minden esetben húzzák ki a falilámpát a konnektorból, mielőtt hozzáérnek - hívta fel a figyelmet az IKEA!