Veszélyes csecsemőtápszert hívtak vissza, nagy bajra figyelmeztetnek

A francia Vitagermine csoport az élelmiszerlánc-biztonságért felelős belga hatósággal (Afsca) együttműködésben kedden visszahívott Belgiumban egy tételt a Babybio márkájú Optima 1 csecsemőtápszerből, mert a termékben jelen lehet a cereulid nevű, baktériumok által termelt toxin - közölte a RTBF hírportál kedden.

Veszélyes csecsemőtápszert hívtak vissza / Fotó: Freepik.com

A vállalat közlése szerint az intézkedést az ágazati helyzet és a francia hatóságok ajánlásainak közelmúltbeli változása nyomán végzett új vizsgálatok eredményei indokolták. A visszahívás egy szigorúan korlátozott mennyiségű tételt érint.

A visszahívott csecsemőtápszerben cereulid toxin lehet

A termék 800 grammos fémdobozban került forgalomba, a tápszert tavaly novembertől idén januárig értékesítették, majd kivonták a boltokból. A fogyasztók tájékoztatására külön információs felületet hoztak létre, valamint telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatot indítottak.

A cereulid súlyos hányást okozhat, és Franciaországban két csecsemő halálával is összefüggésbe hozták, bár az ok-okozati kapcsolatot eddig nem erősítették meg. Az ügyben Franciaországban két büntetőeljárás indult.

A VRT hírportál közlése szerint a Nestlé és más gyártók által forgalmazott, vélhetően cereuliddal szennyezett csecsemőtápszerek ügyében a szennyezés forrása egy kínai beszállítóhoz, a Vuhanban működő Cabio Biotech vállalathoz vezethető vissza. A jelentések szerint a Cabio Biotech arachidonsavat állít elő, amely a csecsemőtápszerek egyik összetevője. Az anyagot - olaj formájában - gombás fermentációval készítik. A vállalat mintegy 300 ügyfelet lát el, köztük a Nestlét és a Danone-t is.

Belgiumban eddig egy igazolt esetet jelentettek Flandriában: egy csecsemő január elején betegedett meg, miután egy később visszahívott Nestlé-terméket fogyasztott. A gyermek állapota azóta rendeződött, és teljesen felépült. Több szülő ugyanakkor bejelentést tett a belga élelmiszerlánc-biztonsági ügynökségnél is.

A beszámolók felidézték, hogy Kínában közel húsz éve már történt egy nagy botrány szennyezett tejpor miatt, amelyben több csecsemő meghalt, és ezrek szenvedtek vesekárosodást. Akkor egy másik vállalat a profit érdekében manipulálta a termék összetevőit, ami hosszú időre megrendítette a kínai fogyasztók bizalmát a hazai márkákban.