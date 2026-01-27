Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Veszélyes csecsemőtápszert hívtak vissza, nagy bajra figyelmeztetnek

belgium
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 16:21
franciaországveszélyes csecsemőtápszer
A fogyasztók tájékoztatására külön információs felületet hoztak létre. Csecsemőtápszert távolítanak el a forgalomból Belgiumban szennyeződés gyanúja miatt.
Bors
A szerző cikkei

A francia Vitagermine csoport az élelmiszerlánc-biztonságért felelős belga hatósággal (Afsca) együttműködésben kedden visszahívott Belgiumban egy tételt a Babybio márkájú Optima 1 csecsemőtápszerből, mert a termékben jelen lehet a cereulid nevű, baktériumok által termelt toxin - közölte a RTBF hírportál kedden.

Veszélyes csecsemőtápszert hívtak vissza
Veszélyes csecsemőtápszert hívtak vissza / Fotó: Freepik.com

A vállalat közlése szerint az intézkedést az ágazati helyzet és a francia hatóságok ajánlásainak közelmúltbeli változása nyomán végzett új vizsgálatok eredményei indokolták. A visszahívás egy szigorúan korlátozott mennyiségű tételt érint.

A visszahívott csecsemőtápszerben cereulid toxin lehet

A termék 800 grammos fémdobozban került forgalomba, a tápszert tavaly novembertől idén januárig értékesítették, majd kivonták a boltokból. A fogyasztók tájékoztatására külön információs felületet hoztak létre, valamint telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatot indítottak.

A cereulid súlyos hányást okozhat, és Franciaországban két csecsemő halálával is összefüggésbe hozták, bár az ok-okozati kapcsolatot eddig nem erősítették meg. Az ügyben Franciaországban két büntetőeljárás indult.

A VRT hírportál közlése szerint a Nestlé és más gyártók által forgalmazott, vélhetően cereuliddal szennyezett csecsemőtápszerek ügyében a szennyezés forrása egy kínai beszállítóhoz, a Vuhanban működő Cabio Biotech vállalathoz vezethető vissza. A jelentések szerint a Cabio Biotech arachidonsavat állít elő, amely a csecsemőtápszerek egyik összetevője. Az anyagot - olaj formájában - gombás fermentációval készítik. A vállalat mintegy 300 ügyfelet lát el, köztük a Nestlét és a Danone-t is.

Belgiumban eddig egy igazolt esetet jelentettek Flandriában: egy csecsemő január elején betegedett meg, miután egy később visszahívott Nestlé-terméket fogyasztott. A gyermek állapota azóta rendeződött, és teljesen felépült. Több szülő ugyanakkor bejelentést tett a belga élelmiszerlánc-biztonsági ügynökségnél is.

A beszámolók felidézték, hogy Kínában közel húsz éve már történt egy nagy botrány szennyezett tejpor miatt, amelyben több csecsemő meghalt, és ezrek szenvedtek vesekárosodást. Akkor egy másik vállalat a profit érdekében manipulálta a termék összetevőit, ami hosszú időre megrendítette a kínai fogyasztók bizalmát a hazai márkákban.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu