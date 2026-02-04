Most sem vitték el a főnyereményt: mutatjuk a skandináv lottó nyerőszámait

Ismét eltelt egy hét, ismét sorsolást tartottak a skandináv lottón.
2026. február 4-én, a 6. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki a skandináv lottón:
Első sorsolás:
10, 14, 22, 26, 27, 30, 31
Második sorsolás:
5, 8, 9, 13, 16, 22, 27
A skandináv lottón nem volt telitalálatos szelvény a héten, így a jövő héten már 285 millió forintos főnyereményért lehet játszani.
A legutóbbi ötöslottó- és Joker-nyerőszámokat ide, a hatoslottóét pedig ide kattintva lehet megnézni.
