Most sem vitték el a főnyereményt: mutatjuk a skandináv lottó nyerőszámait

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 21:50
Skandináv lottónyerőszámok
Ezeket a számokat húzták ki a héten.

Ismét eltelt egy hét, ismét sorsolást tartottak a skandináv lottón.

Mutatjuk a skandináv lottó nyerőszámait!
Fotó: Mónus Márton /  MTI

Ezek a skandináv lottó nyerőszámai

2026. február 4-én, a 6. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki a skandináv lottón:

Első sorsolás:

10, 14, 22, 26, 27, 30, 31

Második sorsolás:

5, 8, 9, 13, 16, 22, 27

A skandináv lottón nem volt telitalálatos szelvény a héten, így a jövő héten már 285 millió forintos főnyereményért lehet játszani.

A legutóbbi ötöslottó- és Joker-nyerőszámokat ide, a hatoslottóét pedig ide kattintva lehet megnézni.

