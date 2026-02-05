Robbanás rázta meg a bányát: legalább 18 munkás meghalt

Robbanás történt csütörtökön egy illegális szénbányában India északkeleti részén, Meghalaya államban. A történtek során legalább 18 munkás meghalt és egy másik megsérült.
Vikash Kumar rendőrtiszt elmondta, hogy a mentőcsapatok 18 holttestet hoztak ki a robbanás helyszínéről az állam East Jaintia Hills kerületének egy távoli részén. Egy sérült munkást kihúztak a bányából, akit kórházba szállítottak.
Egyelőre nem tudni pontosan mi okozta a robbanást, de Meghalaya állam minisztere, Conrad Sangma elárulta, hogy a hatóságok fel fogják kutatni a robbanásért felelősöket. Mindemellett szigorú lépéseket tervez az illegális bányászat ellen.
India keleti és északkeleti régióiban a munkások veszélyes körülmények között fejtik ki a szenet kis bányákban, amelyek keskeny gödrök a földben, általában egy ember számára. A szenet általában dobozokba helyezik, amelyeket csigákkal emelnek a felszínre, de bizonyos esetekben a bányászok kosarakban viszik fel a szenet a bányák falát szegélyező fadeszkákon. A gyakorlat veszélyes és nagyrészt szabályozatlan, a munkások gyakran 10 órán át dolgoznak kevés pénzért, miközben a halálesetek és balesetek rendkívül gyakoriak - írta az AP News.
