Vészhelyzetet jelentett egy utasszállító repülőgép - orvosi ellátásra volt szüksége egy utasnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 20:02
Vészhelyzetet jelentett, majd letért eredeti útvonaláról egy utasszállító repülőgép. A légitársaság szerint egy utasnak orvosi ellátásra volt szüksége.

Egy Spanyolországból az Egyesült Királyságba tartó utasszállító repülőgép csütörtök délután vészhelyzetet jelentett, miközben a La Manche csatorna felett repült.

(Képünk illusztráció) Fotó: 123RF

Vészhelyzetet jelentett, majd letért eredeti útvonaláról a repülőgép

A Jet2 Boeing 737-800-as repülőgépe felszállt az Alicante-Elche Miguel Hernández repülőtérről majd elindult Glasgow felé. Az utazás első két órája rutinszerűen haladt, majd a repülőgép elérte az Észak-Franciaország és Anglia déli partvidéke közötti légteret, és problémákba ütköztek.

A személyzet a Squawk 7700-as kódot, az általános vészhelyzet nemzetközi jelzését küldte el körülbelül 16:20-kor, amikor a repülőgép az Egyesült Királyság déli partvidékéhez közeledett. Ezt követően a gép azonnal és gyorsan süllyedni kezdett az utazómagasságról, majd letért az eredeti repülési útvonaláról Skócia felé.

A járatot a légiforgalmi irányítás a bristoli repülőtér felé irányította egy nem tervezett leszállás céljából, miközben a mentőszolgálatok készenlétben állnak az utasok és a személyzet biztonságának garantálása érdekében érkezéskor. Később a légitársaság megerősítette, hogy egy utas orvosi ellátásra szorult, ezért volt szükség az eltérítésre - írta a Mirror.

 

