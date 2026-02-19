Vészhelyzetet jelentett egy utasszállító repülőgép - orvosi ellátásra volt szüksége egy utasnak

Egy Spanyolországból az Egyesült Királyságba tartó utasszállító repülőgép csütörtök délután vészhelyzetet jelentett, miközben a La Manche csatorna felett repült.

Orvosi vészhelyzet miatt kellett eltéríteni a repülőgépet. (Képünk illusztráció) Fotó: 123RF

Vészhelyzetet jelentett, majd letért eredeti útvonaláról a repülőgép

A Jet2 Boeing 737-800-as repülőgépe felszállt az Alicante-Elche Miguel Hernández repülőtérről majd elindult Glasgow felé. Az utazás első két órája rutinszerűen haladt, majd a repülőgép elérte az Észak-Franciaország és Anglia déli partvidéke közötti légteret, és problémákba ütköztek.

A személyzet a Squawk 7700-as kódot, az általános vészhelyzet nemzetközi jelzését küldte el körülbelül 16:20-kor, amikor a repülőgép az Egyesült Királyság déli partvidékéhez közeledett. Ezt követően a gép azonnal és gyorsan süllyedni kezdett az utazómagasságról, majd letért az eredeti repülési útvonaláról Skócia felé.

A járatot a légiforgalmi irányítás a bristoli repülőtér felé irányította egy nem tervezett leszállás céljából, miközben a mentőszolgálatok készenlétben állnak az utasok és a személyzet biztonságának garantálása érdekében érkezéskor. Később a légitársaság megerősítette, hogy egy utas orvosi ellátásra szorult, ezért volt szükség az eltérítésre - írta a Mirror.