Fertőtlenítő került a vendég poharába - maradandó fogyatékosságot okozott a pultos

Bor helyett fertőtlenítőt öntött egy vendég poharába a pultos. Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt ellene vádat a Monori Járási Ügyészség, miután figyelmetlensége egy vendégnek maradandó fogyatékosságot okozott.

A pultos figyelmetlenségének súlyos következményei lettek Fotó: ugyeszseg.hu

Maradandó fogyatékosságot okozott a vendének a pultos figyelmetlensége

A nő pultos-pénztáros munkakörben dolgozott, amikor 2022 májusában a főnöke megkérte, hogy egy másik egységbe menjen át helyettesíteni. Ekkor már volt némi ismerete a munkáról, így tudta a szolgáltatások fajtáját, és a kiszolgálás menetét is.

Ismeretlen személy, ismeretlen időpontban egy adott fajtájú bor feliratú színtelen üvegbe klórtartalmú fertőtlenítőszert töltött, majd azt a vendéglátóhelyen, bárki által hozzáférhető helyen elhelyezte. Minderről a vádlott nem tudott.

- olvasható az ügyészség oldalán.

A vendéglátóhelyre betérő sértett egy pohár bort kért, ekkor a nő elővette a fertőtlenítőszert tartalmazó üveget, és minden ellenőrzés nélkül 2 dl-t töltött egy pohárba, mit átadott a vendégnek.

A sértett azonnal rosszul lett, így mentővel szállították a kórházba, ahol kiderült, hogy maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett. Mindez megelőzhető lett volna, ha a pultos ellenőrizte volna az üveget, amelynek kupakján a fehér kristályos szemcsék voltak, illetve maga a szaga is eltért a fehérbortól.

A Monori Járási Ügyészség most vádat emelt a nő ellen, akinek bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.